Moederbedrijf Calumet, Wex en Bowens neemt meerderheidsaandeel in CameraNU.nl

European Imaging Group, het moederbedrijf van onder meer Calumet Photographic, de Britse fotografiewinkel Wex en lampabrikant Bowens, heeft een meerderheidsaandeel gekocht in de Nederlandse camerawinkel CameraNU.nl.

CameraNU.nl wordt in het eerste kwartaal van 2022 onderdeel van European Imaging Group. Dat bedrijf kocht voor een niet genoemd bedrag een meerderheidsaandeel in CameraNU.nl. De camerawinkel, dat in Nederland een webshop heeft en zes fysieke winkels, zal als los bedrijf blijven functioneren, zoals ook Calumet en Wex dit doen. Wel is het de bedoeling dat de managementteams met elkaar gaan samenwerken, schrijft het bedrijf.

European Imaging Group is onderdeel van het Europese investeringsbedrijf Aurelius Equity Opportunities en werd in 2016 opgericht. CameraNU.nl werd in 2003 opgericht door Johan van Slooten en Wilco de Vries. Inmiddels is het naar eigen zeggen een van de grootste onafhankelijke camerawinkels van Nederland.