Team17 neemt rechten op WO2-shooter Hell Let Loose over

Team 17, de uitgever die onder meer bekend is van de games uit de Worms-reeks en de Overcooked!-games, heeft alle rechten en assets van de game Hell Let Loose overgenomen. Dit is een shooter in een Tweede Wereldoorlogsetting die om realisme draait.

Team17 meldt dat het voor de rechten in eerste instantie 31 miljoen Britse pond betaalt, omgerekend ruim 37 miljoen euro. Het totale overnamebedrag kan nog verder oplopen, omdat er onder voorwaarden nog eens 5 tot 15 miljoen pond bovenop komt. Dat laatste hangt af van de vraag of bepaalde, niet nader bekendgemaakte omzetcijfers gedurende de komende twee jaar worden gehaald. Daarmee kan het totale overnamebedrag op omgerekend 55 miljoen euro uitkomen.

Team17 geeft aan dat de overname betekent dat Hell Let Loose niet langer een third-party-titel is, maar een first party-titel. De overname maakt het mogelijk om het intellectueel eigendom en de franchise verder uit te breiden, aldus het bedrijf. Er wordt specifiek gemeld dat de overname het mogelijk maakt de levensduur van de game te verlengen, inclusief meer dlc en aanhoudende ondersteuning. Ook zegt Team 17 dat het 'potentiële opvolgers' gaat onderzoeken en dat het kijkt naar andere commerciële kansen voor Hell Let Loose om de langetermijngroei van deze franchise te bestendigen.

Ontwikkelaar Black Matter zegt bij monde van oprichter en ceo Max Rea dat deze overname de volgende logische stap is. Hij stelt dat het de ontwikkelaars ook in staat stelt om 'geweldige content' te blijven bieden aan de Hell Let Loose-community.

In juni 2019 kwam de game uit voor Windows als early access; in juli vorig jaar kwam de game definitief uit en in oktober kwam de titel ook beschikbaar voor de PlayStation 5 en de Xbox Series S en X. Team 17 zegt dat Hell Let Loose inmiddels meer dan zes miljoen eigenaren heeft. De uitgever heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling en was al verantwoordelijk voor het uitgeven van de game.

Hell Let Loose is een tactische first-person-shooter die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Het draait naast het schieten ook sterk om communicatie, afstemming en dus de samenwerking tussen verschillende squads.