Hell Let Loose komt uit Early Access en later dit jaar naar PS5 en Xbox Series

De multiplayershooter Hell Let Loose, een game die draait om realistische gevechten in de Tweede Wereldoorlog, gaat volgende maand uit Early Access op Steam. De game zal eind dit jaar ook beschikbaar komen voor de PlayStation 5 en Xbox Series S en X.

Maximilian Rea, de oprichter van ontwikkelaar Black Matter, zegt in een bericht op Twitter dat de game de Early Access-fase op 27 juli achter zich laat. Dat gaat ook gepaard met een volgende grote update, waarmee de Sovjettroepen worden toegevoegd, inclusief bekende slagvelden als Koersk en Stalingrad. Rea zegt verder dat dit jaar vervolgens wordt afgesloten met de komst van Hell Let Loose naar de current-gen consoles. Een releasedatum daarvoor is nog onbekend.

De makers van Hell Let Loose begonnen in oktober 2017 een Kickstarter-campagne, waarbij al snel het doel van 100.000 dollar werd gehaald. Inmiddels staat de teller op omgerekend 196.228 euro. De game kwam halverwege 2019 uit op Steam Early Access en heeft inmiddels negen grote updates gekregen waarmee de nodige content is toegevoegd. Rea zegt dat in het eerste jaar sinds het begin van de Early Access er meer dan een miljoen exemplaren van de game zijn verkocht.

In Hell Let Loose draait het om een verschuivende frontlinie, waarbij strategie en de strijd om grondstoffen ook een grote rol spelen. De makers omschrijven hun game als 'een simulatie van oorlog, geen arcade arena-shooter'. De shooter wordt ontwikkeld door Black Matter en uitgegeven door Team17.