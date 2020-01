Online WO2-schietspel Days of War komt eind deze maand uit Early Access

Het online schietspel Days of War komt op 30 januari na enkele jaren uit Steam Early Access. De makers willen met Days of War de team-based Tweede Wereldoorlog-schietspellen van weleer, waarin korteafstandsgevechten centraal staan, een nieuw leven inblazen.

Days of War staat te boek als een competitieve shooter waarbij de vierkoppige ontwikkelaar en uitgever Driven Arts het spel aanprijst als een schietspel met een wat hogere skill ceiling dan gelijksoortige spellen, wat mede het geval zou zijn door een 'uitdagende terugslag' bij het afvuren van de wapens. Days of War lijkt inspiratie te hebben opgedaan bij bekendere, oudere Tweede Wereldoorlog-shooters met vrij snelle actie, zoals Day of Defeat, Medal of Honor en het originele Call of Duty. De ontwikkelaar zegt ook dat het met Days of War probeert om de stijl van de klassieke WO2-schietspellen die tussen 2000 en 2010 uitkwamen, nieuw leven in te blazen.

Het spel is tot stand gekomen via een Kickstarter-campagne, waarbij een kleine 70.000 dollar is toegezegd. Days of War draait op de Unreal Engine 4. De volledige versie bevat ondersteuning voor maximaal 32 spelers, waarbij de aanwezige twaalf speelvelden gesitueerd zijn in Europa, Noord-Afrika en het Russische front. Er zijn zes verschillende klassen om te spelen en zestig verschillende wapens. Dedicated servers en een map-editor zijn aanwezig en er kan ook offline gespeeld worden in een oefenmodus tegen bots. Het spel zou een vrij realistische stijl moeten hebben, mede door de terugslag bij wapens en omdat de schade die kogels doen mede wordt gebaseerd op de dikte en het type materiaal dat wordt doorboord.

Days of War is al twee jaar beschikbaar als Early Access-titel en is te koop voor 21 euro. De recensies op Steam zijn tot nu toe overwegend negatief, al hangt dat vooral samen met klachten over te weinig spelers.