Asus brengt ROG Strix-pc's uit met processors van AMD of Intel

Asus heeft vier nieuwe desktop-pc's voor gamers getoond. De GA35 en GT35 worden high-end pc's met respectievelijk een AMD- of Intel-cpu. De GA15 en GT15 worden goedkopere modellen. De AMD-modellen komen in het eerste kwartaal uit, de Intel-varianten later.

De ROG Strix GA35 en GT35 zijn de high-end-modellen die Asus introduceert. De GA35 wordt geleverd met maximaal een Ryzen 9 3950X, terwijl de GT35 'toekomstige Intel Core-processors uit de tiende generatie' zal bevatten. Beide varianten worden geleverd met RTX-videokaarten van Nvidia. Ook levert Asus maximaal 64GB aan ddr4-3200-geheugen en maximaal een 1TB m2-ssd. Deze kan eventueel worden aangevuld met een hdd van 1TB of 2TB.

In de AMD-versie levert Asus vermoedelijk een Strix X570-F Gaming-moederbord. Dit wil zeggen dat de desktop beschikt over een gigabit-lanaansluiting, twee usb 3.2 gen 2-aansluitingen, en vier usb 3.2 gen 1-poorten met doorvoersnelheden tot 5Gbit/s. Ook bevat het moederbord een hdmi-connector en displayport-aansluiting, maar deze kunnen niet worden gebruikt, aangezien de desktop niet wordt geleverd met een apu met geïntegreerde videokaart. Asus noemt ook ondersteuning voor bluetooth 5.1 en wifi 5 door een 802.11ac-modem, maar deze worden niet standaard ondersteunt op de X570-F. Mogelijk levert Asus dan ook een uitbreidingskaart mee.

De fabrikant levert verder een voeding van 500W of 700W, afhankelijk van de gekozen configuratie. Op de getoonde afbeeldingen is daarnaast een 240mm-aio-waterkoeler te zien. Ook levert Asus een toetsenbord en muis mee. Asus geeft nog geen specificaties van de GT35-desktop met Intel-cpu, aangezien de Core-processors uit de tiende generatie nog niet zijn aangekondigd. Het bedrijf noemt nog geen adviesprijzen. Het AMD-model komt uit in het eerste kwartaal van 2020. De GT35-desktop met Intel-cpu volgt later dit jaar.

De ROG Strix GA15 en GT15 zijn wat goedkopere desktop-pc's. De GA15 wordt geleverd met maximaal een Ryzen 7 3800X en een RTX 2070 Super-gpu, maar gebruikers kunnen ook kiezen voor een Ryzen 5 3600X en een GTX 1650-gpu met 4GB geheugen. Het bedrijf levert tot 32GB ddr4-geheugen op 3200MHz. Wat opslag betreft levert het bedrijf maximaal een 1TB-nvme-ssd, al dan niet in combinatie met een 1TB of 2TB-hdd.

De GA15 wordt geleverd met een B450-moederbord van Asus, maar het bedrijf noemt geen exact model. Er is op de afbeeldingen wel te zien dat het om een moederbord met micro-atx-formaat gaat. Het moederbord beschikt over twee usb 3.1 gen 1-aansluitingen met snelheden tot 5Gbit/s, twee usb 3.2 gen 2-poorten, een rj-45-ethernetaansluiting, drie audio-poorten, een dvi-d- en d-sub-aansluiting en twee ps/2-connectors voor een toetsenbord en muis. Op basis van deze aansluitingen gebruikt Asus waarschijnlijk de Prime B450M-A. Verder ondersteunt de pc bluetooth 5.1 en wifi-ac.

Ook de GA15 wordt geleverd met een toetsenbord en muis. Asus laat nog niets weten over de specificaties van de GT15 met Intel-cpu. De GA15 komt uit in het eerste kwartaal van 2020, de GT15 volgt later. Asus maakt nog geen adviesprijzen bekend.