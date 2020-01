Panasonic toont prototype van vr-bril met oledschermen en hdr-ondersteuning

Panasonic heeft tijdens de CES een vr-bril getoond die volgens het bedrijf als eerste ter wereld hdr ondersteunt. Het gaat om een prototype met oledschermen dat Panasonic naar eigen zeggen verder zal doorontwikkelen voor toekomstige commerciële 5g-toepassingen.

Panasonic denkt bijvoorbeeld aan vr-sportuitzendingen of virtuele reiservaringen als toepassingen waarvoor de bril kan worden ingezet. Het bedrijf zet de conceptbril af tegen 'conventionele vr-brillen', die volgens de fabrikant vrij groot zijn en via een hoofdband moeten worden bevestigd, wat niet altijd even comfortabel voor de drager zou zijn. De bril weegt ongeveer 150 gram, wat beduidend lichter is dan een gemiddelde vr-bril.

Volgens de Japanse fabrikant heeft de bril een hoogwaardig scherm dat gemaakt is in samenwerking met Kopin Corporation. Panasonic omschrijft het als een micro-oledpaneel dat vloeiende beelden moet opleveren zonder dat het screen-door-effect zou moeten optreden. Bij dit ongewenste effect zijn de lijnen tussen de pixels zichtbaar zijn voor de gebruiker.

Volgens de website UploadVR, die de bril even heeft kunnen uitproberen, was dat effect inderdaad afwezig tijdens het gebruik. De redacteur spreekt ook van een 'extreem hoge resolutie', al is niet duidelijk hoe hoog die precies is. Het gaat om een 60Hz-scherm waarbij enige ghosting bleek op te treden. De hdr-toevoeging is volgens The Verge vrij indrukwekkend, waarbij lichteffecten mooier weergegeven worden. De fabrikant maakte niet bekend wat de maximale schermhelderheid van het scherm is.

Het gezichtsveld van de vr-bril is niet al te hoog en zit op ongeveer 70 graden, zo gaf Panasonic aan. Dat is lager dan de meeste huidige vr-brillen voor consumenten. Een aanwezige Panasonic-medewerker zei dat het uiteindelijk ook mogelijk is om een gezichtsveld van 100 graden te realiseren, door middel van grotere oledschermen dan de schermen die nu in de bril zitten.

Tijdens de demonstratie was de bril nog aangesloten op een krachtige pc, maar Panasonic zou van plan zijn om de bril ook te laten functioneren via een usb-c-aansluiting, in combinatie met een mobiele telefoon. Een lichter ontwerp van deze bril met usb-c-aansluiting was ook al aanwezig op de CES, al was deze nog niet te gebruiken. Volgens Panasonic liggen er ook meerdere ontwerpen klaar om 6DoF-tracking toe te voegen.