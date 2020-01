EVGA komt met RTX 2060 KO-videokaart voor 300 dollar

EVGA heeft een goedkopere versie van de RTX 2060 getoond. De RTX 2060 KO krijgt naar verluidt een adviesprijs van rond de 300 dollar, en zou volgende week al uitkomen. Het zou gaan om een initiatief van EVGA zelf. De 2060 KO is dus geen ontwerp van Nvidia.

De RTX 2060 KO werd gespot door TechPowerUp. Volgens de techsite is de videokaart gebaseerd op de TU106-gpu, die ook in de reguliere RTX 2060 wordt gebruikt. De RTX 2060 KO krijgt een ontwerp met twee fans en is ongeveer 20 centimeter lang. De videokaart beschikt over een DisplayPort-aansluiting, een enkele hdmi-poort en een DVI-D-connector. Daarnaast heeft de RTX 2060 KO een backplate die over de volledige lengte van de gpu reikt.

De RTX 2060 KO van EVGA. Foto's via TechPowerUp

Volgens TPU draait de RTX 2060 KO op dezelfde kloksnelheden als de RTX 2060 Founder's Edition van Nvidia zelf. Deze videokaart heeft een kloksnelheid van 1365MHz met een turbofrequentie van 1680MHz. De RTX 2060 beschikt daarnaast over 1920 Cuda-cores, 6GB aan gddr6-geheugen op een 192-bit interface met een snelheid van 14Gbit/s. Dit vertaalt zich naar een geheugenbandbreedte van 336GB/s. De kaart heeft een enkele 8-pin-connector voor de stroomtoevoer. Vermoedelijk introduceert EVGA de RTX 2060 KO als concurrent voor de Radeon RX 5600XT, die AMD eerder deze week aankondigde.

Volgens TechPowerUp krijgt de EVGA RTX 2060 KO een adviesprijs van 300 dollar. Omgerekend en inclusief btw komt dit neer op zo'n 327 euro. De RTX 2060 Founder's Edition heeft een adviesprijs van 375 euro of 350 dollar, waarmee EVGA zijn kaart vermoedelijk voor 50 euro minder uitbrengt. Officiële europrijzen zijn nog niet bekend. TechPowerUp meldt dat de gpu's volgende week op de markt verschijnen. Daarnaast zou het bedrijf werken aan een KO-model met fabrieksoverklok. Die videokaart zou vergelijkbaar zijn met de EVGA RTX 2060 iCX.

RTX 2060 Super RTX 2060 (KO)* Radeon RX 5600XT Gpu TU104 TU106 Navi 10 XL Cores 2176 1920 2304 Fp32-rekenkracht 7,181 Tflops 6,451 Tflops 7,188 Tflops Kloksnelheid 1470MHz 1365MHz 1130MHz Boostclock 1650MHz 1680MHz 1560MHz Geheugen 8GB gddr6 6GB gddr6 6GB gddr6 Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 12Gbit/s Geheugeninterface 256-bit 192-bit 192-bit Geheugenbandbreedte 448GB/s 336GB/s 288 GB/s Tdp 160W 160W 150W Adviesprijs 400 dollar 300 dollar 280 dollar

*Gebaseerd op de RTX 2060 Founder's Edition; de RTX 2060 KO zou dezelfde specificaties hebben