Heruitgaven van Doom en Doom II krijgen patch voor 60fps

Bethesda heeft een update uitgebracht voor de vorige jaar uitgebrachte re-releaseversies van het originele Doom en Doom II. Hiermee krijgen deze versies onder meer ondersteuning voor 60fps en een aantal andere verbeteringen.

Bethesda geeft bij monde van een community manager op zijn eigen forum een uiteenzetting van alle vernieuwingen die de update met zich meebrengt. Een van de meest in het oog springende verbeteringen is de ondersteuning van 60fps op alle platforms. Toen de conversies van Doom, Doom II en Doom 3 vorig jaar voor de Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Android en iOS uitkwamen, bleef de 35fps-limiet gehandhaafd. Op de Nintendo Switch betekent de 60fps-ondersteuning een resolutie van 640x400 pixels en de accuduur zou daarmee ook verbeteren. Pc-spelers blijven dit keer niet achter met lege handen; de re-releases komen samen met de update nu ook uit voor de pc via de Bethesda.net-launcher.

Verder krijgen de games ondersteuning voor add-ons, die vanuit het hoofdmenu's in de spellen gratis zijn te downloaden. Het gaat hier onder meer om door de community gemaakte episodes en megawads die voor de originele Doom-games uitkwamen, waaronder TnT: Evilution en The Plutonia Experiment. Daarnaast kunnen spelers ook het vorig jaar uitgekomen Sigil downloaden, de onofficiële vijfde episode in de vorm van een megawad, die gemaakt is door John Romero. Volgens Bethesda komen er gaandeweg meer wads beschikbaar om te downloaden.

Andere vernieuwingen zijn de toevoeging van een wapencarrousel, zodat spelers niet steeds hun hele wapenuitrusting hoeven te doorlopen om het gewenste vuurwapen te kunnen selecteren. Ook is er nu een beeldverhoudingsoptie om de originele 4:3-verhouding te kunnen selecteren. Verder zijn quicksaves en quickloads toegevoegd en spelers kunnen het door hen gewenste level direct selecteren, zonder eerst alle voorgaande levels te moeten doorlopen.