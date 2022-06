John Romero werkt aan Sigil 2-uitbreiding voor Doom 2

John Romero werkt aan een vervolg op Sigil, de gratis uitbreiding die hij in 2019 uitbracht voor het originele Doom. Sigil 2 wordt gemaakt op basis van Doom 2. Wanneer de nieuwe uitbreiding verschijnt, is nog niet bekend.

Sigil 2 zal volgens Romero veel levels bevatten en moet net als Sigil uitdagend zijn, met een consistent oplopende moeilijkheidsgraad. De ontwikkelaar zegt dat hij een 'coole map' heeft gemaakt en dat het 'erg leuk' wordt, maar inhoudelijke details over de nieuwe uitbreiding geeft hij niet.

Doom II

De uitbreiding voor Doom 2 lijkt nog in een relatief vroege fase van ontwikkeling te zijn. Over een verschijningsdatum wil Romero nog niets zeggen. Romero maakte het bestaan van Sigil 2 bekend in een gesprek tijdens de Realms Deep 2021-livestream. Dat evenement van gamebedrijf 3D Realms zet retroshooters in de schijnwerpers.

Romero was in de jaren negentig van de vorige eeuw een van de oorspronkelijke makers van de Doom-games. De rechten daarvan liggen nu bij Microsoft, dat via de Bethesda-overname ook id Software heeft ingelijfd. Net als het eerste deel zal Sigil 2 daarom waarschijnlijk een onofficiële uitbreiding zijn in de vorm van een WAD-bestand.

In 2015 richtte John Romero samen met zijn vrouw Brenda Romero de studio Romero Games op. Die bracht in 2019 Sigil uit en in 2020 volgde Empire of Sin. Sigil 2 wordt ook onder de vlag van Romero Games uitgebracht.

John Romero spreekt voor het eerst over Sigil 2 tijdens Realms Deep 2021 Live