Empire of Sin en City of Gangsters

Dit is een vreemd artikel. We zetten op Tweakers weleens vaker een preview bij reviews, bijvoorbeeld in de round-up die onlangs gepubliceerd werd en waarin Paul het nog niet officieel uitgebrachte Valheim besprak. Maar één review en één preview in één artikel? Zou weleens een primeur kunnen zijn. De reden hiervoor is even simpel als opportunistisch: we kregen de kans een mafiamanagementgame te spelen die pas later dit jaar op de markt verschijnt en herinnerden ons op dat moment dat we afgelopen najaar een soortgelijk spel hebben overgeslagen. In november hadden we onze handen vol aan de nieuwe consoles en alle tests en producties die daarbij kwamen kijken, dus het kleinere Empire of Sin werd helaas afgestreept. Tot nu. Want als we vooruit gaan kijken naar een game die later dit jaar verschijnt, dan is het zinvol om Empire of Sin toch nog even in de spotlights te zetten. Niet alleen is het een vermakelijke game, het is in veel ook de tegenhanger van het andere spel.

Dat andere spel is City of Gangsters. Dat wordt gemaakt door SomaSim en uitgegeven door Kaledo Games. Empire of Sin werd ontwikkeld door Romero Games en op de markt gebracht door Paradox Interactive. Daarmee is al meteen een verschil zichtbaar: een game die door de studio van John Romero is gemaakt en door een iets bekendere uitgever in de markt wordt gezet, kan waarschijnlijk op meer aandacht rekenen. Empire of Sin werd ook met enige bombarie aangekondigd tijdens de E3 van 2019, waar het project van SomaSim veel meer onder de radar vliegt. In die zin concurreren de games ook helemaal niet met elkaar. Empire of Sin valt meer in het mainstreamsegment, waar City of Gangsters juist meer een niche-game is, gemaakt door een veel kleinere indie-studio.

Toch zijn er ook duidelijke overeenkomsten. Beide games spelen zich bijvoorbeeld af ten tijde van de drooglegging van de Verenigde Staten. In die periode, die liep van 1920 tot 1933, greep de georganiseerde misdaad de macht in diverse grote steden. Met het geld dat criminelen verdienden en de bedrijven die ze in handen kregen, werd de basis gelegd voor decennia aan criminele welvaart. Die werd uiteindelijk pas succesvol ingeperkt toen de Amerikaanse autoriteiten grip kregen op de macht van de maffia in onder andere New York. City of Gangsters en Empire of Sin grijpen dus de beginperiode van dat tijdperk aan als setting, en ze delen zelfs het strijdtoneel gedeeltelijk. Empire of Sin speelt zich volledig af in Chicago, terwijl die stad in City of Gangsters een van de opties is, al kun je ook beginnen in steden als Pittsburgh en Detroit (???).

Dat is waar de overeenkomsten tussen beide games goeddeels ophouden. Uiteraard komen verschillende elementen in beide games voorbij, zoals het verhandelen van illegaal gestookte alcohol, het uitbreiden van je territorium en het op afstand houden van de politie, maar de twee games doen dat op een totaal andere manier en bedienen daarmee andere gamers. Empire of Sin legt de nadruk op dat wat je ziet in series en films: er zijn rivaliserende gangs in Chicago en jij moet, als leider van een van die gangs, de rest zien uit te schakelen. De nadruk ligt op actie. Je neemt casino’s, bordelen en andere zaken over en doet dat met geweld. Je huurt gangsters in, geeft ze wapens en andere handige spullen en vecht oorlogen uit met andere partijen. City of Gangsters pakt dat heel anders aan. Het idee achter dat spel is veel meer een meer natuurgetrouwe simulatie van hoe het runnen van een criminele organisatie eraan toeging. De makers wijzen erop dat we de maffia weliswaar al snel met geweld en oorlogen associëren, maar dat de dagelijkse gang van zaken veel meer te maken had met het runnen van bedrijven. Al Capone was de baas van zaken die miljoenen opleverden. Illegaal en crimineel, zeker. Maar geweld was zelfs voor de meest geharde gangsters een laatste redmiddel. Geweld levert aandacht op van allerlei mensen die je liever een andere kant op laat kijken, zoals de pers en de politie. Oorlogen kosten kapitalen om uit te vechten, terwijl de hele maffiawereld draait om (het verdienen van zoveel mogelijk) geld.