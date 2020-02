Gangsterstrategiegame Empire of Sin is uitgesteld tot najaar 2020

Empire of Sin komt niet deze lente, maar pas in het najaar uit. De game is uitgesteld omdat er nog werk aan verzet moet worden. De strategiegame die zich in het Chicago van de jaren '20 afspeelt wordt gemaakt door Romero Games.

Via Twitter is het uitstel van de game bekendgemaakt. Concrete details geven de makers niet, maar uit de bewoording is op te maken dat er meer tijd nodig is om het spel af te maken. Empire of Sin werd vorig jaar in juni aangekondigd tijdens de E3. De game moet uitkomen op de Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac en pc.

Het turn-based-spel gaat deels over criminele kopstukken die echt hebben bestaan en deels over fictieve personages. Empire of Sin wordt gemaakt door Romero Games, de studio van echtpaar Brenda en John Romero. Brenda heeft de leiding over het nieuwe strategiespel. John is bekend als medeoprichter van id Software en zijn werk aan games als Wolfenstein 3D, Doom en Quake.