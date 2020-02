Rechter VS wijst Huaweis aanklacht over verbod op netwerkapparatuur af

Een Amerikaanse rechter heeft Huaweis aanklacht tegen de overheid van de VS afgewezen. Het Chinese bedrijf is niet blij met het verbod voor overheidsdiensten om Huawei-apparatuur te kopen en probeerde dat verbod juridisch aan te vechten.

De federale rechter in Texas oordeelt dat Huawei geen grond heeft om de Amerikaanse overheid aan te klagen op basis van een wet die federale Amerikaanse overheden beperkt om zaken te doen met het Chinese bedrijf. Volgens de rechter heeft het Amerikaanse Congres wettelijk gehandeld toen het vorig jaar de National Defense Authorization Act aannam, schrijft CNN.

De rechter oordeelt dat Huaweis argumenten niet overtuigend zijn en dat het kunnen sluiten van een contract met de federale overheid een privilege is en geen constitutioneel gegarandeerd recht. Ook vindt de rechter dat Huawei niet serieus wordt beperkt, omdat het nog altijd zaken kan doen met elk ander bedrijf, elk individu in de VS en alle andere landen in de wereld waar het zaken mee doet.

Huawei klaagde de overheid van de VS in maart vorig jaar aan. Het bedrijf vindt dat het Congres ongrondwettelijk handelde, waarbij het specifiek zijn pijlen richtte op sectie 889 van de wet. Daarin wordt het budget voor Defensie geregeld en staat dat overheidsdiensten voor belangrijke infrastructuur geen apparatuur van Huawei of ZTE mogen aankopen. Volgens Huawei zou het Congres hiermee ingaan tegen de scheiding der machten, omdat het zowel de wetgevende as uitvoerende macht zou vormen. Ook vindt het bedrijf dat deze wet zijn recht op een eerlijk proces schendt.

Het Chinese bedrijf laat in een verklaring weten teleurgesteld te zijn. Huawei zegt dat het andere juridische opties zal bekijken. "We begrijpen de cruciale significantie van nationale veiligheid, maar de benadering van de Amerikaanse overheid in de National Defensie Authorization Act geeft een vals gevoel van bescherming en ondermijnt Huaweis grondwettelijke rechten", aldus het bedrijf in een verklaring.