President Trump verlengt verbod gebruik Huawei-netwerkapparatuur in VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het decreet dat regelt dat Amerikaanse telecombedrijven geen netwerkapparatuur van Huawei en ZTE mogen gebruiken met een jaar verlengd. Het decreet zou deze week aflopen.

Het decreet roept een noodtoestand uit om mogelijk te maken dat de president kan bepalen welke apparatuur providers gebruiken in hun netwerken en die noodtoestand duurt nu tot mei 2021, meldt Trump. Het decreet staat los van het handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met Huawei; dit gaat alleen over netwerkapparatuur.

De verlenging is nodig, omdat de situatie hetzelfde is al een jaar geleden, aldus de Amerikaanse president. "Deze bedreiging blijft een ongebruikelijke en buitengewone bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten", aldus Trump.

Trump tekende het decreet in mei vorig jaar. Vooral kleinere providers in de VS maakten gebruik van Huawei-apparatuur. Het decreet kwam vrijwel tegelijk met het instellen van het nog altijd voortdurende verbod voor Amerikaanse bedrijven om te handelen met Huawei. Daardoor kan de Chinese fabrikant voor smartphones geen gebruik maken van Google-diensten voor smartphones.