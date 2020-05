Topman van divisie die camerafuncties maakt voor Pixel-telefoons verlaat Google

Hoogleraar computerwetenschappen Marc Levoy werkt niet langer bij Google. Levoy stond aan het hoofd van het camerasoftwareteam van Googles Pixel-divisie en was in die rol verantwoordelijk voor functies als HDR+ en Night Sight.

Levoy heeft Google in maart verlaten, schrijft hij op zijn LinkedIn-pagina. Hij heeft meer dan vijf jaar gewerkt bij de zoekgigant en in die tijd is Google trendsettend geworden met zijn camerasoftware. Andere fabrikanten, waaronder Apple, Samsung en Huawei, hebben in mindere of meerdere mate functies als HDR+ en Night Sight gekopieerd.

Het team van Levoy maakte als eerste de overstap naar computational photography, waarbij de camera niet langer een enkel frame als uitgangspunt neemt, maar waarbij de software de foto samenstelt uit meerdere frames die kort na elkaar genomen zijn.

Levoy genoot veel aanzien bij Google en presenteerde nieuwe camerafuncties van de Pixel 4 in de keynote bij de aankondiging in oktober vorig jaar. Het is onbekend waarom hij is weggegaan, wie hem zal opvolgen en of dat een wijziging in de strategie betekent. Een andere topman van Googles Pixel-afdeling, Mario Queroz, vertrok vorig jaar. Naar verluidt had hardwaretopman Rick Osterloh veel kritiek op de Pixel 4-telefoons, waaronder de beperkte accucapaciteit van de modellen.