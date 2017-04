Door Joris Jansen, donderdag 27 april 2017 11:08, 8 reacties • Feedback

Google-onderzoeker Florian Kainz blijkt, met de experimentele camera-app SeeInTheDark en een zelfgeschreven camera-app die bijvoorbeeld handmatig de focusafstand laat instellen, in staat om relatief goede nachtfoto's te maken met de Nexus 6P- en de Pixel-smartphone.

Om te zien wat er mogelijk is qua opnames met uitdagende lichtomstandigheden, maakte Kainz gebruik van de experimentele en niet voor consumenten beschikbare SeeInTheDark-app van Marc Levoy, een hoogleraar in computerwetenschappen en tevens onderzoeker bij Google. De Nexus 6P en de Pixel hebben al de beschikking over de hdr+-functionaliteit, die verbeterde opnames mogelijk maakt bij weinig licht. De SeeInTheDark-app maakt het mogelijk om bij nog minder licht foto's te schieten.

Deze app werkt door middel van het omlaag brengen van de resolutie naar ongeveer 1 megapixel. De app schuift meerdere na elkaar gemaakte opnames in elkaar vanuit de aanname dat het een statische scène is, waarbij het algoritme ruis en hot pixels zoveel mogelijk beperkt door onder andere de eigenschappen van de vorige opname in kaart te brengen. Ook past de app automatisch allerlei correcties toe op het gebied van zwartwaarde, witbalans, kleur en scherpte.

Naast deze app heeft Kainz een zelfgeschreven eenvoudige camera-app gebruikt die de gebruiker handmatig waardes zoals de sluitertijd, ISO en de focusafstand laat instellen, iets dat niet mogelijk is met de standaard camera-app van Google. Met name het instellen van de focusafstand is van belang, omdat de twee in smartphones gebruikte autofocusmechanismen, contrastdetectie en fasedetectie, het doorgaans laten afweten in het donker en niet kunnen scherpstellen op een ster aan de nachtelijke hemel. Door middel van deze app kon Kainz de focusafstand simpelweg op oneindig zetten.

Als met deze app een foto in het donker wordt gemaakt, wacht de app enkele seconden na het indrukken van de sluiterknop, om vervolgens maximaal 64 opnames te maken. Deze opnames worden individueel in het raw-formaat als dng-bestanden opgeslagen, waarna er gebruik moet worden gemaakt van de reguliere nabewerking bij nachtopnamen, in de vorm van het gebruik van black frames en het stacken van de foto's om bijvoorbeeld ruis zoveel mogelijk te beperken en details zoveel mogelijk naar voren te brengen.

Omdat de Nexus 6P en de Pixel sluitertijden ondersteunen tot 4 en 2 seconden respectievelijk, heeft Kainz bij de nachtopnames met de Google Pixel-smartphone vanaf een statief 64 opnames gemaakt, met elk een sluitertijd van 2 seconden. Ook al borduurt Kainz met deze methode vooral voort op de mogelijkheden van hdr+ door meer opnames te gebruiken, en kan de kwaliteit nog niet tippen aan de nachtfoto's die met dslr's zijn te maken, het toont wel aan dat de sensors in smartphones in combinatie met slimme apps en algoritmes en met een goede nabewerking in staat zijn om relatief goede nachtfoto's te produceren.