Sony kondigt een cameramodule aan met een resolutie van 1 megapixel, die enkele millimeters groot is. Volgens Sony is de module de kleinste in zijn soort. De combinatie van sensor en lens is bedoeld voor gebruik in kleine mobiele apparaten.

De module is 2,6mm breed, 3,3mm diep en 2,32mm hoog. Inclusief flatcable is het gewicht ongeveer 0,1 gram, terwijl de module zelf slechts 0,02 gram weegt. Hoewel er kleinere cameramodules bestaan, stelt Sony dat dit de kleinste is met een resolutie van 1 megapixel. De daadwerkelijke sensor heeft afmetingen van 2x2mm. Volgens Sony heeft de chip een verbruik dat tien tot zestig procent lager is dan bestaande sensors voor kleine apparaten met een gelijk aantal pixels.

Met een effectieve resolutie van maximaal 1296x816 pixels is de sensor geschikt voor apparaten die filmen in een hd-resolutie van 1280x720 pixels. Sony maakt twee varianten, waarbij de IU233N2-Z in staat is om beelden in kleur vast te leggen en de IU233N5-Z alleen voor zwart-wit geschikt is. Bij gebruik van alle pixels kan de sensor 60 keer per seconde uitgelezen worden. Bij lagere resoluties loopt dat op tot 240fps.

Sony Semiconductor gaat de cameramodule vanaf januari leveren aan fabrikanten. De chipmaker stelt dat de module gebruikt kan worden voor iot-apparaten, drones, wearables en vr-headsets.