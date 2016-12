Door Julian Huijbregts, woensdag 28 december 2016 09:53, 19 reacties • Feedback

Lenovo heeft een lijn van nieuwe ThinkPad-laptops aangekondigd. Sommige modellen krijgen een Intel Optane-ssd, met het nieuwe 3D Xpoint-geheugen dat door Intel en Micron is ontwikkeld. Het gaat om 16GB-ssd's die Lenovo gebruikt voor systeemacceleratie.

De Optane-ssd's met lage capaciteit zijn in gebruik als een caching-drive, naast een reguliere hdd. Dat moet de werking van de laptops versnellen. Hoe de combinatie van een Optane-ssd in combinatie met een hdd zich verhoudt tot een reguliere sata-ssd of een snelle nvme-ssd is nog niet duidelijk.

Lenovo stopt de Intel Optane-ssd's volgens AnandTech in sommige configuraties van de nieuwe ThinkPad T470p, L470, L570, T470 en T570. Die modellen met Kaby Lake-processors komen vanaf januari en februari op de markt, maar het is niet bekend of dat ook geldt voor de uitvoeringen met Optane-ssd.

Waarschijnlijk gebruikt Lenovo de Optane Memory 8000p-module. Die is nog niet aangekondigd, maar in oktober kwam hier al informatie over naar buiten. Deze module zou in configuraties met 16GB en 32GB op de markt komen, in m2-22800- en m2-2242-formfactor, en van de pci-e 3.0 x2-bandbreedte gebruik maken.

Micron en Intel 3D Xpoint ontwikkeld en het heeft volgens de fabrikanten de potentie om tot duizend keer sneller dan nandgeheugen te zijn. Het moet de snelheid van werkgeheugen combineren met de opslagcapaciteit van flashgeheugen. De reden dat de eerste Optane-ssd's een lage capaciteit hebben heeft waarschijnlijk te maken met de kosten. Volgens Micron is 3D Xpoint vier tot vijf keer zo duur als nand.