woensdag 26 april 2017

Vorig jaar maakten regisseur Oscar Sharp en onderzoeker Ross Goodwin al een film, genaamd Sunspring, die was geschreven door een algoritme. In hun nieuwe oeuvre hebben zij David Hasselhoffs teksten eveneens door kunstmatige intelligentie laten opstellen.

De teksten zijn geschreven door hetzelfde systeem dat ook al verantwoordelijk was voor de teksten in Sunspring: een kunstmatige intelligentie in de vorm van een LSTM die zichzelf Benjamin heeft gedoopt. In de nieuwe korte film speelt Hasselhoff de rol van de 'Hoffbot', aldus Ars Technica. De film is gemaakt in het kader van het Sci-Fi London Film Festival. Aan de hand van verschillende verzamelingen aan ondertitels hebben de makers uiteenlopende ai-modellen ontwikkeld.

Zo was de speech aan het einde van de huidige film, 'It's No Game', gegenereerd op basis van de Cornell Movie Dialogues Corpus. Andere modellen waren gebaseerd op Hasselhoff-series als Knight Rider en Baywatch. Ook zijn er teksten van Shakespeare en het werk van West Wing-auteur Aaron Sorkin aan te pas gekomen.