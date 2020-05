Google Chrome krijgt functie voor groeperen tabbladen

Googles browser Chrome krijgt in de desktopversie een manier om tabbladen te groeperen. Gebruikers kunnen zelf groepen aanmaken met eigen namen en kleuren en die vervolgens organiseren op de balk met tabbladen.

De functie zit in de stabiele versie van Chrome 84 die volgende week verschijnt, zegt Google. Hij is nu al te vinden in de bètaversie van de browser. Het groeperen van tabbladen gebeurt met een rechterklik op muis of trackpad, waarna via een optie de groep aan te maken is. Tabbladen krijgen vervolgens een kleur onderaan die de gebruiker zelf kan kiezen.

Vervolgens is het mogelijk om de tabbladen per groep te verslepen over de balk met tabbladen. De functie komt niet naar de mobiele versie van de browser; groeperen van tabbladen kan alleen in Windows, macOS, Linux en ChromeOS.

Daarnaast experimenteert Google met een api voor websites om nieuwe video's aan te raden. Die aanbevelingen komen op een site vervolgens in de browser, meldt XDA-Developers. Een site bepaalt wat daarin komt te staan en dat komt naast de huidige controls voor video's. De functie werkt alleen voor video en niet voor afbeeldingen en audio, aldus de site.