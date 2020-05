Europese Commissie: corona-apps worden niet verplicht

Het installeren van apps voor contactonderzoek zouden niet verplicht moeten zijn bij reizen binnen de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Apps zouden bovendien gebruik moeten maken van bluetooth.

Apps voor contactonderzoek moeten vrijwillig zijn, benadrukt de Europese Commissie. Bovendien moeten ze interopabel zijn, waardoor gebruikers van land naar land kunnen reizen en hun app nog steeds werkt op anderen te waarschuwen bij een infectie of om een waarschuwing te krijgen.

De apps moeten werken via bluetooth, zegt de Commissie. Veel van de apps die in de planning zitten, werken op die manier: telefoons die bij elkaar in de buurt komen, wisselen genanonimiseerde id's uit. Als een persoon besmet lijkt te zijn, uploadt de telefoon de id's, waarna andere telefoons die kunnen downloaden en vergelijken met hun lokale database van id's. Zo is vast te stellen of iemand in de buurt is geweest van iemand anders die later besmet bleek te zijn.

België heeft vooralsnog geen app in ontwikkeling, maar Nederland wel. Eind mei moet een testversie klaar zijn. De overheid zei eerder al dat de corona-app gebruik zal maken van de api die Google en Apple op dit moment ontwikkelen.