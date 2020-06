Minister wil restaurantreserveringen gebruiken voor contactonderzoek bij corona

Minister De Jonge van Volksgezondheid wil dat de GGD reserveringsgegevens uit onder andere de horeca kan gebruiken om coronapatiënten op te sporen. Dat moet kunnen in het kader van contactonderzoek.

Door reserveringen te bekijken kunnen gezondheidsorganisaties zien met wie een besmet iemand mogelijk in contact is geweest. Klanten van horeca-instellingen moeten daarvoor wel expliciet toestemming geven, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De Jonge zegt dat hij in contact gaat met de horecasector om te bekijken hoe die toestemming eruit kan komen te zien. De minister wil daarnaast ook kijken of reserveringsgegevens uit andere sectoren nuttig kunnen zijn bij bron- en contactonderzoek.

Een ander onderdeel van het bron- en contactonderzoek is de corona-app, waarmee burgers via bluetooth een melding krijgen als ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt. De Jonge schrijft in zijn brief ook dat hij vanaf de tweede helft van juni wil beginnen met een praktijktest van de app. Dat gebeurt in bepaalde regio's, al zegt de minister niet om welke regio het gaat. Tijdens de proef kijkt de minister naar 'de epidemiologische waarde, de technische werking, en de gebruikerservaring', schrijft hij. De app moet voor de zomervakantie af zijn.

Tegelijkertijd werkt de minister aan een wetsvoorstel dat misbruik van de corona-apps door derden verbiedt. Hoe dat wetsvoorstel eruit ziet zegt De Jonge niet. De minister wil tegelijk in de Wet politiegegevens vastleggen dat de GGD's gebruik kunnen maken van digitale ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek.