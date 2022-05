Minister De Jonge wil half juli besluiten over invoering corona-app

De Nederlandse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil half juli een besluit nemen over de invoering van de corona-app. Dat zei hij tijdens een persconferentie van het kabinet over coronamaatregelen.

De corona-app is bijna af, zei minister De Jonge. Eerder sprak hij nog de hoop uit om de app in gebruik te hebben voor de zomervakantie, maar dat is nu van de baan: de zomervakantie op de basisscholen begint in sommige gevallen al volgende week.

De app is nodig om het virus onder controle te brengen als er weer een uitbraak komt, aldus de minister. "We hebben die app nodig om completer en sneller te zijn bij bron- en contactonderzoek." De minister benadrukte dat er geen privacybezwaren zijn. "Het gaat pas werken als privacy is gewaarborgd, anders gaan Nederlanders hem niet installeren. Dus we hebben geen centrale database en geen gegevens die herleidbaar zijn naar personen."

De app zit volgens de nummering op versie 0.5. De app maakt gebruik van bluetooth om vast te stellen of twee telefoons bij elkaar in de buurt zijn geweest. Als een van die mensen positief wordt getest op corona, krijgt de ander een seintje van de app. De app maakt gebruik van de api van Google en Apple.

Premier Rutte zei ook dat mensen die dat kunnen, waaronder veel ict'ers, thuis moeten blijven werken. Wel denkt de premier dat er in de komende tijd meer vormen van werken komen, zoals dat mensen bij hen in de buurt gezamenlijke werkplekken krijgen en dat sommige mensen een paar dagen per week op kantoor en een paar dagen thuis werken. "Ik denk dat we naar zo'n situatie langzamerhand toegroeien."