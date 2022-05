Ministerie gaat samenwerken met Belastingdienst voor corona-app

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat samenwerken met de Belastingdienst voor de corona-app. De app wordt ontwikkeld door het ministerie, samen met externe experts. De Belastingdienst moet de technische infrastructuur verzorgen.

De directeur informatie beleid bij het ministerie van VWS maakt dit bekend aan RTL Nieuws. De Belastingdienst is een 'logische partner' voor het uitbrengen van de app, omdat deze organisatie volgens het ministerie over een technische achtergrond beschikt om op grote schaal een app uit te rollen, zo schrijft RTL Nieuws. Ook heeft de Belastingdienst een Security Operations Center die eventuele aanvallen op de app sneller moet detecteren.

Minister De Jonge liet eerder deze week weten dat hij medio juli een besluit wil nemen over de invoering van de app. De app moet vanaf 1 juli een week lang getest worden door 'enkele honderden' inwoners van Twente, zo meldt de Rijksoverheid. Uit deze proef moet blijken of de app aan alle eisen voldoet op het gebied van privacy, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.

De test moet onder andere aantonen of de app in voldoende mate gemakkelijk te installeren is, en of de teksten en functies begrijpelijk zijn voor de gebruiker. Ook wordt er bijvoorbeeld gekeken wat mensen doen als ze positief getest worden, en wanneer ze een notificatie ontvangen. Aan het eind van de testperiode besluit de overheid samen met de GGD Twente welke eventuele veranderingen doorgevoerd moeten worden.

De komende weken worden daarnaast hackers ingeschakeld om de veiligheid van de app te testen, vertelt securityexpert Brenno de Winter aan RTL Nieuws. Onder andere hackers van de Rijksoverheid en cybersecuritybedrijf NFIR worden hiervoor ingeschakeld. Eventuele bevindingen worden gecontroleerd door 'een derde partij'. Daarbij wordt ook gekeken naar een eventueel bug bounty-programma. Verder moet de Autoriteit Persoonsgegevens nog uitspraak doen over de app. Volgens Brenno de Winter worden de benodigde documenten volgende week opgestuurd naar de privacywaakhond.