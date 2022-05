Overheid brengt eerste testversie van corona-app CoronaMelder uit

De eerste versie van de Nederlandse corona-app is uitgebracht. De testversie van de contact-tracing-app is te gebruiken door een kleine groep inwoners van Twente. De app heet CoronaMelder.

Het is de eerste versie van de corona-app die minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge eerder dit jaar aankondigde. De app is alleen te gebruiken voor inwoners van de regio Twente. Er zijn enkele honderden gebruikers die zich via een speciale website hadden aangemeld. De test duurt een week. Gebruikers krijgen in die periode twee keer een vragenlijst om hun ervaringen door te geven. Ook kunnen gebruikers bellen met de overheid om dat te doen.

De app is een contact-tracing-app die werkt op basis van bluetooth. Een gebruiker kan daar ingeven of hij symptomen van het coronavirus heeft. De app wisselt vervolgens unieke, tijdelijke id's uit met andere appgebruikers in de buurt. Als iemand in contact komt met iemand die symptomen vertoont, dan krijgt diegene een waarschuwing. De app is bedoeld om ggd's te ondersteunen met contactonderzoek.

De app werkt op iPhones en Android-toestellen, maar niet op tablets. Gebruikers moeten iOS 13.5 of Android 6 of hoger draaien. Die versies hebben de contact-tracing-api van Apple en Google, waar de Nederlandse app gebruik van maakt. De broncode van beide apps is inmiddels openbaar. Gebruikers die zich voor de proef hebben aangemeld, krijgen daarvan bericht.

De app werd in april aangekondigd door minister De Jonge. Aanvankelijk was het plan om de app al in mei af te hebben, maar na een 'appathon' werd geconcludeerd dat er nog veel werk aan de winkel was.