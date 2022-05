Nintendo brengt Donkey Kong Country op 15 juli naar Switch Online

Nintendo heeft twee nieuwe SNES- en een nieuwe NES-game toegevoegd aan zijn Online-dienst voor de Nintendo Switch. Onder deze games valt onder andere de originele Donkey Kong Country. Ook Natsume Championship Wrestling en The Immortal worden toegevoegd.

De drie nieuwe titels zullen vanaf 15 juli speelbaar zijn, laat Nintendo weten op Twitter. Onder de titels valt dus Donkey Kong Country, een populaire 2d-platformer die in 1994 uit kwam. Het bedrijf toont daarnaast een video met geheimen die gamers kunnen vrijspelen in die game. Donkey Kong Country was ook al speelbaar op de losse SNES Classic Mini-console, die in 2017 op de markt kwam.

Verder voegt Nintendo Natsume Championship Wrestling voor de SNES en action-adventuregame The Immortal voor de NES toe aan zijn onlinedienst. Japanse gebruikers van Nintendo Switch Online krijgen Donkey Kong Country en Shin Megami Tensei voor de SNES en Gun-Dec voor de NES. Op het moment van schrijven zijn er 68 games voor de NES en 29 SNES-spellen beschikbaar via Nintendo Switch Online, exclusief de drie aankomende toevoegingen.