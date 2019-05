Nintendo voegt Donkey Kong Jr. en twee andere NES-titels toe aan Switch Online

Nintendo heeft de namen bekendgemaakt van drie nieuwe klassieke NES-games die op 15 mei worden toegevoegd aan de bibliotheek van zijn Switch Online-dienst. Het gaat om de titels Donkey Kong Jr., Clu Clu Land en VS. Excitebike.

De bekendste 'nieuwe' game in het Switch Online-aanbod is Donkey Kong Jr. waarvan de oorspronkelijke versie van 1982 dateert. In dit spel moet Junior zijn vader Donkey Kong zien te bevrijden die gevangengenomen is door Mario. Dat maakt van Donkey Kong Jr. meteen het enige computerspel waarin de Italiaanse loodgieter de slechterik is.

Vanaf 15 mei wordt ook Clu CLu Land uit 1984 opgenomen in de Switch Online-catalogus. In dit puzzelspel is de speler een vis die levels moet ontdekken en gouden voorwerpen moet verzamelen die samen een foto vormen. Vs. Excitebike is de multiplayerversie van het motorcross-spel Excitebike. Het verscheen in 1984 eerst op arcade-automaten en later ook voor het Nintendo Entertainment System.

Met de toevoeging van de drie games omvat de catalogus van Switch Online straks ruim veertig titels uit het NES-tijdperk. Eerder dit jaar breidde Nintendo het aanbod al uit met de NES-klassiekers Zelda II: The Adventure of Link, Blaster Master, Super Mario Bros 2 en Kirby’s Adventure. Eind 2018 werden games als Ninja Gaiden, Wario's Woods en Adventures of Lolo aan de catalogus toegevoegd. Twintig andere NES-games, waaronder The Legend of Zelda, Mario Bros en Donkey Kong, waren bij de release van de dienst in september al beschikbaar.