Tencent trekt PUBG Mobile terug uit China en komt met patriottisch alternatief

Tencent biedt PUBG Mobile niet langer aan in China, omdat goedkeuring van de overheid om met het spel geld te verdienen uitbleef. Spelers kunnen in plaats daarvan het vergelijkbare en patriottische spel Game for Peace downloaden, waarmee Tencent wel geld kan verdienen.

Onder meer de website Technode beschrijft dat gebruikers in China die dinsdagavond inlogden bij PUBG Mobile een notificatie te zien kregen waarin staat dat er onderhoud wordt verricht en dat een update vereist is. Enkele uren later veranderde die boodschap in een aankondiging van de open bèta van Game for Peace, een op PUBG lijkende game die in april wel toestemming voor monetization kreeg van de Chinese overheid. Daarna volgde een bedankbrief van het team achter PUBG Mobile, waarin het einde van het spel wordt benoemd en Game for Peace als bèta wordt aangeduid. Technode heeft internetgigant Tencent om een reactie gevraagd, maar de website kreeg geen commentaar.

Waarschijnlijk worden de servers van PUBG Mobile vanaf nu gebruikt voor Game for Peace, aangezien gebruikers naast een download vanuit de Play Store en de App Store het nieuwe spel ook kunnen bemachtigen via de PUBG Mobile-client. Mediabedrijf 36Kr zou hebben bericht dat gebruikersdata van PUBG Mobile wordt doorgesluisd naar de 'vervanger'. Game for Peace is gemaakt met medewerking van de Chinese luchtmacht en zou een eerbetoon zijn aan de strijders die het Chinese luchtruim verdedigen. In Game for Peace, dat zich nog in een bètafase bevindt, zou tijdens een laadscherm ook een bericht te zien zijn waarin de Chinese luchtmacht mensen oproept zich aan te melden bij het legeronderdeel.

Het terugtrekken van PUBG Mobile hangt samen met het uitblijven van toestemming van de State Administration of Press and Publication. Deze Chinese overheidsinstantie is nogal streng in wat er wel en niet wordt toegelaten, waarbij naast het tegengaan van verslaving ook ideologische motieven een rol spelen. Waarschijnlijk had Tencent PUBG Mobile wel kunnen handhaven, maar vermoedelijk had het bedrijf nooit goedkeuring gekregen om er geld mee te verdienen. Via Game for Peace kan Tencent wel inkomsten genereren. Op Weibo waren de ontwikkelingen rondom PUBG Mobile naar verluidt gedurende een tijd trending topic, waarbij ook de nodige kritiek zou zijn geuit.