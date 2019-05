Epson kondigt Moverio ar-bril aan die ook kan worden aangesloten op smartphones

Epson heeft zijn assortiment augmented reality-brillen uitgebreid met de Moverio BT-30C smart glasses. De nieuwe bril onderscheidt zich van eerdere modellen doordat hij rechtstreeks kan worden aangesloten op een Android-smartphone of Windows-pc.

De vorige Moverio smart glasses van Epson moesten gekoppeld worden aan een kleine, door Android aangedreven zakcomputer. Dat zorgde niet alleen voor een hogere kostprijs van het apparaat, maar het zadelde Epson ook op met de taak om de mini-pc up to date te houden. De nieuwe Moverio BT-30C kan via de usb-c-aansluiting rechtstreeks op een Android-smartphone of een Windows-pc worden aangesloten. Het aangekoppelde toestel zorgt zowel voor de rekenkracht als voor de benodigde stroom.

De Moverio BT-30C biedt volgens Epson de kijkervaring van een groot scherm. Het beeld wordt via oleddisplays en een prismasysteem voor de ogen van de gebruiker geprojecteerd, terwijl die ook de volledige omgeving blijft zien. Epson levert wel een Dark Lens Shade mee, een soort afdekkap om bij films de verduisterde omgeving van een bioscoopzaal te simuleren.

Als andere mogelijke toepassingen noemt de fabrikant onder meer gaming, het live ondertitelen of vertalen van content en de weergave van toeristische informatie via augmented reality. Volgens Epson is de bril ook goed bruikbaar voor 5g-smartphones, doordat de grotere bandbreedte 'multimedia van premiumkwaliteit' zou kunnen opleveren.

De Epson Moverio BT-30C heeft een adviesprijs van 500 dollar en komt in juni op de markt. Geïnteresseerden kunnen de bril alvast vooruitbestellen.