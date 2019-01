Zelda II: The Adventure of Link komt beschikbaar voor Switch Online-abonnees

Nintendo heeft bekendgemaakt dat het twee klassieke NES-games uitbrengt voor abonnees van de in september vorig jaar uitgebrachte Switch Online-dienst. Het gaat om Zelda II: The Adventure of Link en de game Blaster Master.

Nintendo meldt op Twitter en middels een uitgebrachte trailer dat zowel Zelda II: The Adventure of Link als Blaster Master op 16 januari beschikbaar komen. Dit zijn de twee titels die deze maand uitkomen voor de Switch Online-dienst.

Zelda II: The Adventure of Link kwam oorspronkelijk in 1987 uit voor de NES en is een sidescrolling-rpg, waarmee het spel wat de gameplay betreft sterk afweek van The Legend of Zelda, die in 1986 uitkwam. Blaster Master kwam uit in 1988.

Switch Online is de online-betaaldienst die Nintendo in september uitbracht voor de Nintendo Switch. Abonnees kunnen hiermee online spelen, hebben de beschikking over cloud saving en hebben toegang tot een smartphone-app. Ook krijgen gebruikers toegang tot een steeds groter wordende bibliotheek aan klassieke NES-games.

Nintendo bracht in het kader van de Switch Online-dienst in december enkele andere NES-games uit, zoals Ninja Gaiden, Wario's Woods en Adventures of Lolo. Bij de release van de dienst in september waren een aantal andere klassieke NES-games direct beschikbaar, zoals Donkey Kong, The Legend of Zelda en Mario Bros.