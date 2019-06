Ritmische 'Zelda'-game Cadence of Hyrule is beschikbaar op Nintendo Switch

Cadence of Hyrule, een ritmische game die geïnspireerd is op de wereld van Zelda, is uit voor de Nintendo Switch. In de game moet de speler in de juiste maat blijven om monsters te verslaan en verder te komen.

Cadence of Hyrule voegt volgens Nintendo de wereld en muziek van Zelda samen met de ritmische gameplay van Crypts of the Necrodancer. In de game wordt er gebruik gemaakt van ritme en muziek om vijanden te verslaan. De speler begint in het spel als Cadence, de hoofdpersoon uit Crypts of the Necrodancer, waarna de speler verder kan spelen als Zelda of Link.

De wereld en kerkers in de game zijn procedurally generated, wat betekent dat geen level hetzelfde is. In het spel zit muziek uit klassieke Zelda-games. Verder is er de mogelijkheid om van voorwerpen en wapens gebruik te maken, afkomstig uit The Legend of Zelda of Crypts of the Necrodancer. Zo kan er een fakkel gebruikt worden voor meer licht, kunnen vijanden met een boog beschoten worden en zijn Bombchus aanwezig.

De game werd enkele maanden geleden aangekondigd door Nintendo, waarbij het bedrijf alleen aangaf dat het spel ergens in de lente van 2019 zou uitkomen. Tijdens de E3 kwam Nintendo met een trailer voor de game; Cadence of Hyrule is sinds donderdag uit. De game is ontwikkeld door Brace Yourself Games en kost 25 euro via de Nintendo eShop.