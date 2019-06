Slimme rolgordijnen van IKEA komen in augustus alsnog uit na softwareproblemen

De slimme rolgordijnen van IKEA, waarvan de introductie diverse malen is uitgesteld wegens softwareproblemen, lijken in augustus dan toch op de markt te komen. Dit valt op te maken uit een bericht op de Zweedse website van de interieurgigant.

De gemotoriseerde Kadrilj- en Fyrtur-rolgordijnen van IKEA hadden oorspronkelijk al in februari in de winkel moeten liggen. Het bedrijf stelde de introductie uiteindelijk uit omdat de software nog niet klaar was. "We hebben besloten om pas met de verkoop te beginnen als de functionaliteit van de rolluiken volledig kan worden benut en bediening ook mogelijk is via de Trådfri-app", zo verklaarde IKEA Duitsland destijds tegenover iFun.de.

FWD Smarthome Magazine ontdekte op de Zweedse IKEA-website een update over de rolgordijnen. Het bedrijf laat op de productpagina van Kadrilj en Fyrtur met een slag om de arm weten dat de rolgordijnen 'volgens onze prognoses in augustus beschikbaar zullen zijn'. Het is niet duidelijk of dit alleen voor Zweden geldt of ook voor andere markten. Tweakers heeft IKEA gevraagd of de slimme rolgordijnen deze zomer ook naar Nederland en België komen, maar het bedrijf heeft daar nog niet op geantwoord.

Het Kadrilj-rolgordijn is lichtdoorlatend, terwijl Fyrtur verduisterend is. Beide rolluiken zijn te bedienen via de meegeleverde afstandsbediening, maar ook met IKEA’s Trådfri-app en met spraak. Hiervoor is ondersteuning voor Amazon Alexa, de Google Assistent en Apples Siri via HomeKit aanwezig. De rolgordijnen hebben geen stopcontact nodig, maar zijn uitgerust met accupacks.