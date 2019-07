Slimme rolgordijnen van IKEA zijn eind augustus vanaf 100 euro verkrijgbaar

IKEA verwacht 'de eerste voorraad' van de slimme Fyrtur en Kadrilj rolgordijnen per eind augustus in de Belgische en Nederlandse winkels te hebben liggen. De gordijnen worden in de kleur grijs geleverd. De kleinste Kadrilj kost 100 euro, de kleinste Fyrtur 119 euro.

Dat zeggen IKEA Nederland en België tegen Tweakers. De verkoopdatum van de rolgordijnen is in het verleden vaak verplaatst, zo zei IKEA begin deze maand dat de producten pas vanaf oktober verkrijgbaar zouden zijn. Toen de producten eind vorig jaar werden aangekondigd, werd gezegd dat ze in februari van dit jaar te koop zouden zijn.

Volgens IKEA Nederland werd de verkoop uitgesteld omdat 'er een mogelijkheid was gevonden om de functionaliteit te verbeteren'. IKEA wilde eerst wachten tot deze in de firmware geïmplementeerd was, voor de verkoop zou beginnen. Eerder suggereerde IKEA dat het bedrijf er moeite mee had om de bediening vlekkeloos te laten verlopen met de Trådfri-app. Deze app heet inmiddels de IKEA Home smart. IKEA Nederland zegt nu dat de besturing via die app 'optimaal' zal zijn zodra de gordijnen in de winkels liggen.

De Fyrtur en Kadrilj zijn twee verschillende slimme rolgordijnen die via de IKEA-app, een afstandsbediening of met spraakbediening te besturen zijn. Voor dat laatste werken de gordijnen met Alexa, Google Assistant en Siri. Het Kadrilj-gordijn is lichtdoorlatend, de Fyrtur is juist verduisterend. De gordijnen zijn te koop in breedtes van 60cm tot 140cm en zijn 195cm lang, in prijzen van 100 euro tot 159 euro.

Zoals tweaker robertwebbe opmerkt krijgen de rolgordijnen een oplaadbare lithium-ionaccu mee met een capaciteit van 2600mAh. De accu's kunnen via een micro-usb-aansluiting worden opgeladen. Standaard komen de gordijnen met een afstandsbediening, voor de app- en spraakbediening is de Trådfri-verbindingshub nodig.