Ikea geeft Home Smart-app update met bediening voor Symfonisk-speakers

Ikea heeft zijn Home Smart-app een update gegeven waardoor de app gebruikt kan om de Symfonisk-speakers te bedienen. Ook is bediening via de fysieke Sonos-afstandsbediening en de Gunnarp-badkamerverlichting toegevoegd.

Ikea is vorige week begonnen met de gefaseerde uitrol van de bijgewerkte Home Smart-app op Android en iOS, waardoor het versienummer nu 1.11.0 bedraagt. Een van de wijzigingen betreft de toevoeging van de bediening voor de Symfonisk-speakers, die Ikea samen met Sonos heeft ontwikkeld. Het gaat om eenvoudige bedieningsmogelijkheden; voor de uitgebreidere functies is de Sonos-app nog vereist.

Nieuw is verder dat de fysieke draadloze afstandsbediening voor de Symfonisk-speakers aan de app gekoppeld kan worden. Ikea begint de verkoop van deze accessoire rond 1 oktober. Verder is bediening voor de draadloze Trådfri-dimmer en Gunnarp-plafond- en wandlamp toegevoegd. Ook nieuw is dat per kamer voortaan twee afstandsbedieningen voor de verlichting en raamverduisteringen te gebruiken zijn.