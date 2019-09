WB Games Montréal hint op komst nieuwe Batman-game

Het lijkt erop dat WB Games Montréal werkt aan een nieuwe game in de Batman-reeks. De studio plaatste een korte teaservideo met korte flitsen van logo's. Mogelijk speelt The Court of Owls een rol in de nieuwe game.

WB Games Montréal plaatste zondag ter ere van de tachtigste verjaardag van Batman een bericht op Twitter met de mededeling dat de studio trots was om Batman-dag mee te vieren. Daarbij publiceerde het bedrijf een korte video met het Batman-logo dat op een gebouw schijnt. In de video zijn frames geplaatst met logo's, die onder andere IGN uitlicht.

Sommige Twitter-gebruikers leggen een link tussen de logo's met The Court of Owls. Dit is een ondergronds genootschap in Gotham City dat onder andere de Talons traint, geduchte sluipmoordenaars. The Court of Owls verscheen voor het eerst in de Batman #2-comic uit 2011 met de gelijknamige titel, geschreven door Scott Snyder. Diezelfde Snyder plaatste een retweet van het bericht van WB Game Montréal met de hashtag #bewarethecourtofowls. Dat bericht is inmiddels verwijderd.

In combinatie met een eerdere tweet uit november vorig jaar van een medewerker van WB Games Montréal, waarop een jas met het logo van The Court of Owls te zien is, leidt dit tot speculaties dat het genootschap figureert in een komende Batman-game. WB Games Montréal was eerder verantwoordelijk voor Batman: Arkham Origins.