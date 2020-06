'AT&T zet gamedivisie Warner Bros. Interactive in de verkoop'

Het Amerikaanse AT&T zou van plan zijn om gamedivisie Warner Bros. Interactive te verkopen. Activision Blizzard, Electronic Arts en Take Two zouden potentiële kopers zijn. De studio bezit onder andere de Batman-, Lego-, Mortal Kombat- en Harry Potter-games.

De verkoop van Warner Bros. Interactive moet zo'n vier miljard dollar opbrengen, schrijft CNBC op gezag van ingewijden. Die bronnen vertellen dat uitgevers Activision Blizzard, EA en Take Two interesse hebben, maar voorlopig zou het nog om gesprekken gaan en zou er nog geen deal gemaakt zijn.

AT&T kreeg Warner Bros. Interactive in 2018 in handen, toen het Amerikaanse bedrijf fuseerde met mediabedrijf Time Warner. Daarmee was een bedrag van 109 miljard dollar gemoeid. AT&T heeft een schuld van 165 miljard dollar en zou die met de verkoop van de gamedivisie willen verlichten. De bedrijven hebben niet gereageerd op de berichtgeving van CNBC.

Warner Bros. Interactive is de gamedivisie van Warner Bros. Home Entertainment en bestaat sinds 2004. Het gamebedrijf heeft verschillende studio's onder zich, waaronder TT Games, Rocksteady Studios, NetherRealm Studios, Monolith Productions, Avalanche Software en de WB Games-studios in Boston, Montreal en San Francisco.

Het gameportfolio van Warner Bros. Interactive bestaat grotendeels uit games van franchises waarvan Warner Bros. de rechten bezit, waaronder Batman, The Lego Movie, Harry Potter en Game of Thrones. Ook bevat het portfolio de Mortal Kombat- en Scribblenaut-games. Bij een verkoop van de gamedivisie zou er een deal gemaakt kunnen worden waarbij AT&T geld blijft krijgen voor het in licentie geven van de intellectuele eigendom.