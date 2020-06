Silicon Power kondigt pci-e 4.0-ssd's aan

Het Taiwanese Silicon Power presenteert de US70-serie pci-e 4.0-ssd's. De ssd's zullen verschijnen in varianten van 1TB en 2TB. De fabrikant noemt maximale lees- en schrijfsnelheiden van 5000MB/s en 4400MB/s.

De Silicon Power US70-ssd's maken gebruik van de pci-e 4.0-interface met vier lanes en het nvme 1.3-protocol. Welke controller er in de ssd's zit, is niet bekendgemaakt, maar de genoemde maximale sequentiële snelheden wijzen op de Phison PS5016-E16. Veel fabrikanten hebben die controller in hun eerste lichting pci-e 4.0-ssd's gestopt.

Silicon Power geeft de US70-ssd's slc-cachegeheugen en een dram-cachebuffer, maar exacte details daarover zijn nog niet bekendgemaakt. Welk nandgeheugen de ssd's gebruiken voor de opslag, is evenmin bekend. Vermoedelijk gaat het om tlc-nand.

Silicon Power komt met twee uitvoeringen van de US70-ssd, met capaciteiten van 1TB en 2TB. De m2-ssd's hebben afmetingen van 22x80x3,5mm en krijgen vijf jaar garantie. Prijzen heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk wanneer de ssd's uitkomen.