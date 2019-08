Silicon Motion en Phison komen met pci-e 4.0-ssd-controllers die tot 7GB/s halen

Silicon Motion en Phison hebben snellere controllers voor pci-e 4.0-ssd's aangekondigd. Phison komt met een variant voor high-end ssd's die snelheden tot 7GB/s ondersteunt. De snelste van Silicon Motion haalt 6,5GB/s. Volgend jaar komen ssd's met de controllers uit.

Phison komt met de PS5018-E18-controller voor high-end ssd's als opvolger van de E16-variant die momenteel in de eerste generatie pci-e 4.0-ssd's wordt gebruikt. De nieuwe controller wordt gemaakt op een 12nm-procedé en krijgt drie Cortex R5-cores. De huidige variant wordt gemaakt op 28m en heeft twee R5-cores.

De E18-controller haalt maximale sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 7GB/s. Bij de E16-controller is dat 5GB/s voor lezen en 4,4GB/s voor schrijven. Ook moet de nieuwe controller het uitvoeren van willekeurige lees- en schrijfacties verbeteren tot een miljoen iops .

Ssd's op basis van de Phison PS5018-E18 komen pas over een jaar uit. Phison begint in het eerste kwartaal van 2020 met het sturen van samples van de controller naar fabrikanten en volgens het bedrijf komen er in het derde kwartaal van volgend jaar ssd's op de markt waar de nieuwe controller in zit.

Phison komt ook met een nieuwe controller voor goedkopere ssd's; de PS5019-E19T. Deze controller heeft ook pci-e 4.0-ondersteuning, maar heeft geen dram en kan overweg met maximaal 2TB nandgeheugen. Bij de high-end variant is dat maximaal 16TB. De E19T wordt op 28nm gemaakt en heeft één Cortex R5-core. In het vierde kwartaal van dit jaar stuurt Phison samples uit en begin 2020 moeten de eerste ssd's met de E19T-controller uitkomen.

Tweakers publiceerde vorige week een review van twee pci-e 4.0-ssd's die op de Phison PS5016-E16-controllers zijn gebaseerd. De nieuwe Phison-controllers werden op de Flash Memory Summit 2019 aangekondigd. AnandTech zette de details op een rij.

Phison nvme-ssd-controllers E8/E8T E13T E19T E12 E16 E18 Marktsegment Mainstream Consumer High-End Consumer Productieprocedé 40nm 28nm 28nm 28nm 12nm Cpu-cores 2x Cortex R5 1x Cortex R5 1x Cortex R5 2x Cortex R5 3x Cortex R5 Error Correction StrongECC 4th Gen LDPC 3rd Gen LDPC 4th Gen LDPC Dram E8: ddr3

E8T: Nee Nee Nee ddr3/4 ddr4 ddr4, lpddr4 Host Interface pci-e 3.0 x2 pci-e 3.0 x4 pci-e 4.0 x4 pci-e 3.0 x4 pci-e 4.0 x4 Nvme-versie nvme 1.2 nvme 1.3 nvme 1.4 nvme 1.3 nvme 1.4 Nand-kanalen, Interfacesnelheid 4 ch,

533 MT/s 4 ch,

800 MT/s 4 ch,

1200 MT/s 8 ch,

667 MT/s 8 ch,

800 MT/s 8 ch,

1200 MT/s Max. capaciteit 2 TB 2 TB 2 TB 16 TB 16 TB 16 TB Sequentieel lezen 1.6 GB/s 2.5 GB/s 3.75 GB/s 3.4 GB/s 5.0 GB/s 7.0 GB/s Sequentieel schrijven 1.3 GB/s 2.1 GB/s 3.75 GB/s 3.2 GB/s 4.4 GB/s 7.0 GB/s 4KB Random Read iops E8: 240k

E8T: 120k 350k 440k 700k 750k 1M IOPS 4KB Random Write iops E8: 220k

E8T: 130k 450k 500k 600k 750k 1M IOPS Verbruik 1,8W 1,2W 1,6W 2,1W 2,6W 3,0W Sampling Q2 2017 Q2 2019 Q4 2019 Q2 2018 Q1 2019 Q1 2020 Beschikbaarheid in ssd's Q4 2017 Q4 2019 Q1 2020 Q4 2018 Q3 2019 Q3 2020

Specificaties van Phison-ssd-controllers. Tabel afkomstig van AnandTech.

Ook Silicon Motion komt met twee ssd-controllers voor pci-e 4.0-ssd's. Daarover schrijft Tom's Hardware. Het gaat om de SM2264 en de SM2267. Eerstgenoemde is het snelste model, met ondersteuning voor acht geheugenkanalen en maximaal 16TB nandgeheugen. De controller werkt met nvme-versie 1.3 en niet met versie 1.4 zoals de Phison-varianten. De sequentiële lees- en schrijfsnelheden komen volgens de fabrikant uit op 6,5 en 3,9GB/s, terwijl de prestaties bij willekeurige lees- en schrijfacties op 700.000iops liggen.

De SM2267 is bestemd voor goedkopere ssd's, maar heeft wel dram, in tegenstelling tot de E19T van Phison. Silicon Motion geeft voor deze controller sequentiële lees- en schrijfsnelheden op van 4 en 3GB/s en willekeurig lezen en schrijven gaat met 400.000iops. De twee controllers van Silicon Motion worden begin volgend jaar in ssd's voor consumenten verwacht.