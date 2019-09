Gigabyte komt met pci-e-insteekkaart met 8TB aan ssd-opslag die 15GB/s haalt

Gigabyte gaat een pci-e-insteekkaart uitbrengen met daarop vier pci-e 4.0-ssd's van 2TB in raid-configuratie. Bij gebruik op een pci-e 4.0 x16-slot en raid 0-configuratie haalt de kaart sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 15GB/s.

De Gigabyte Aorus Gen4 AIC SSD 8TB bevat vier nvme-ssd's van het m2-2280-formaat met ieder een capaciteit van 2TB. Verder is de kaart voorzien van een koperen heatsink en een 50mm-ventilator om de ssd's te koelen.

Het gaat om pci-e 4.0-ssd's op basis van de Phison PS5016-E16-controller. De insteekkaart maakt het mogelijk om de snelheid van die ssd's te combineren, mits de kaart in een pci-e 4.0 x16-sleuf gestopt wordt. Willekeurige lees- en schrijfacties gaan met 430.000 en 440.000iops volgens Gigabyte.

Momenteel is het AMD X570-platform met Ryzen 3000-processors het enige consumentensysteem met pci-e 4.0-ondersteuning. Dat platform biedt echter niet genoeg pci-e-lanes om zowel de insteekkaart als een videokaart op volle snelheid te benutten. Toekomstige Threadripper-processors en -moederborden zouden daar verandering in kunnen brengen. Ook biedt het Epyc-serverplatform meer pci-e-lanes, maar Gigabyte plaatst zijn 8TB-insteekkaart in de Aorus-consumentenlijn en mikt niet op gebruik in servers.

Tijdens de Computex-beurs in mei demonstreerde Gigabyte zijn 8TB-insteekkaart al. Nu heeft het Taiwanese merk de volledige specificaties vrijgegeven en een productpagina online gezet. Wanneer het product op de markt komt en tegen welke prijs, is nog onbekend. De 2TB-ssd waarvan er vier in het apparaat zitten kost los momenteel zo'n 473 euro.