Xiaomi introduceert 24 september Mi Mix Alpha-smartphone met 'doorlopend scherm'

Xiaomi kondigt op 24 september de Mi Mix Alpha aan. De fabrikant plaatste deze week meerdere teasers op het Chinese sociale netwerk Weibo. De smartphone zal een scherm hebben dat doorloopt naar de achterkant van de smartphone.

Xiaomi plaatste op Weibo een foto van de Mi Mix Alpha tussen een stel boeken. De afbeelding wijst erop dat de nieuwe Mix-telefoon een scherm zal hebben dat over de zijkanten van het toestel buigt. Het is mogelijk dat de Mi Mix Alpha een vouwbare telefoon is, maar een doorlopend scherm lijkt aannemelijker.

De telefoon zal waarschijnlijk de huidige Mi Mix 3 opvolgen. Het is nog onduidelijk of er een Mi Mix 4 met normaal scherm komt. Over de specificaties van de Mi Mix Alpha is nog weinig bekend, maar vermoedelijk zal het toestel een Snapdragon 855 Plus bevatten. Xiaomi laat ook weten dat het toestel ondersteuning voor 5g krijgt. Naar verluidt krijgt de Mi Mix Alpha bovendien een camera met resolutie van 108 megapixel.

Xiaomi zal tijdens het evenement op 24 september vermoedelijk ook een opvolger van de Mi 9 met 5g-ondersteuning uitbrengen. Daarnaast laat Xiaomi weten dat het de Redmi 8A met een accu van 5000mAh op 25 september in India aankondigt .