Keuringsinstantie toont vermoedelijke 5g-variant Xiaomi Mi 9 met grotere accu

Bij de Chinese keuringsinstantie Tenaa staan details van een Xiaomi-smartphone met een 5g-modem. Het uiterlijk en veel specificaties komen overeen met de Mi 9, waardoor het lijkt te gaan om een 5g-variant van dat toestel.

Uit de listing blijkt dat het toestel een soc krijgt met een snelheid van 2,96GHz. Dat is ook de snelheid van Qualcomms Snapdragon 855 Plus. Er komen versies met 6, 8 en 12GB ram en 128, 256 of 512GB flashopslag. De accucapaciteit is 4000mAh, een stuk meer dan de 3300mAh van de Xiaomi Mi 9. Het nieuwe toestel ondersteunt snelladen met 45W, bij de reguliere Mi 9 is dat 27W.

Mede door de grotere accu is het nieuwe toestel wat dikker en zwaarder. Verder zijn de afmetingen niet anders; ook het formaat van het scherm is hetzelfde, maar het zou kunnen dat de resolutie van de nieuwe variant hoger is. Aan de achterkant zitten drie camera's, net als bij de Mi 9. Er komen varianten met meer werkgeheugen en opslagruimte, tot maximaal 12GB ram en 512GB flashopslag.

Volgens GSMArena gaat het 5g-toestel Xiaomi Mi 9S heten en komt de telefoon op 20 september uit in China. De reguliere Xiaomi Mi 9 is te koop in de Benelux, maar het 5g-model zal hier waarschijnlijk niet verschijnen bij gebrek aan 5g-netwerken. Xiaomi bracht eerder dit jaar al een 5g-variant uit van zijn Mi Mix 3.

Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9S 5G* Soc SD855 SD855 Plus Modem 4g 5g Scherm 100cm2, 14,74x6,80cm, 6,39"-oled 100cm2, 14,74x6,80cm, 6,39"-oled Ram 6, 8GB 6, 8, 12GB Opslag 64, 128GB 128, 256, 512GB Camera's 48MP primair

12MP tele

16MP groothoek 48MP primair

12MP tele

16MP groothoek Accu 3300mAh 4000mAh Gewicht 173 gram 196 gram Dikte 7,61mm 8,95mm

*Vermoedelijke naam en specificaties