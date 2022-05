Phison introduceert controller voor 4TB-opslagsticks met USB 3.2 Gen 2x2

Phison heeft de U18-controller voor flashschijven aangekondigd. De controller ondersteunt usb-sticks met tot aan 4TB opslagcapaciteit en maakt maximale sequentiële doorvoersnelheden van 1,9GB/s mogelijk.

Phisons U18-flashcontroller ondersteunt standaard de combinatie met USB 3.2 Gen 2x2 maar is ook te gebruiken voor flashdisks met bijvoorbeeld USB 3.2 Gen1 of USB 2.0. Daarnaast ondersteunt de U18 zowel tlc- als qlc-nandflash, waarbij de maximale opslagcapaciteit die aan te spreken is 4TB bedraagt. Phison publiceert snelheden die de controller in combinatie met 3d-tlc maximaal kan behalen en bij 4TB is dat 1900MB/s bij sequentieel lezen en 1700MB/s bij sequentieel schrijven.

Phison noemt een footprint van 26x60mm voor de controller waarmee deze is te gebruiken voor sticks met USB 3.2 Gen 2x2. Elk apparaat met een USB Type C-connector kan dan overweg met de flashdisks maar ook is er ondersteuning voor Type A-connectors, zij het dat dan geen USB 3.2-ondersteuning aanwezig is. Naast de omvang noemt het bedrijf het verbruik een voordeel tegenover externe ssd's met een bridge-chip naar usb: de U18 werkt op 500mA bij lezen.

Phison PS2251-18 U18 USB 3.2 Gen 2x2 3d-tlc Sequentieel (MB/s) Willekeurig (MB/s) Lezen Schrijven Lezen Schrijven 500GB 1850 1000 250 320 1TB 1850 1600 250 320 2TB 1850 1600 260 330 4TB 1900 1700 260 330

Phison introduceert tegelijkertijd de U17-controller, maar deze is voor instapflashdrives met USB 3.2 Gen 2x1-interfaces, Deze is te combineren met maximaal 1TB-opslagmedia waarbij de sequentiële leessnelheid maximaal 1000MB/s bedraagt.