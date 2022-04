Samengevat

Samsung heeft met zijn 980 PRO eindelijk de stap naar PCIe Gen4 gezet en dat blijkt een flinke stap te zijn. De 980 PRO-serie is, zeker in de grotere capaciteiten, de snelste reguliere NVMe-drive die je momenteel kunt kopen. De 250GB-versie is wat langzamer dan de rest, maar nog steeds aardig rap. De prijs-per-gigabyteverhouding is echter niet best en dus is het geen aanrader, los van de te kleine capaciteit. De 500GB-versie is gunstiger geprijsd, maar de winnaar is de 1TB-uivoering. Die is per gigabyte goed betaalbaar en de snelste van het trio. Alle drives zijn wat minder rap met kleine 4k-bestandjes en Samsung gebruikt voor zijn PRO-serie voor het eerst tlc in plaats van mlc, waardoor deze drives iets minder endurance hebben dan de 970 PRO-serie.