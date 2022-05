Bijna twee jaar geleden alweer, in november 2018, introduceerde Samsung zijn 860 QVO-serie ssd's. Dat waren Samsungs eerste QVO-drives, waar het tot dusver voornamelijk eerst mlc- en later tlc-drives uitbracht, hoewel Intel de primeur van de eerste consumenten-qlc-drive met de 660p in handen had. De belofte die qlc met zich meebrengt, het prijspeil van ssd's richting dat van harde schijven bewegen, is vooralsnog niet helemaal bewaarheid. De belofte dat qlc-drives de capaciteit van harde schijven zouden benaderen, is dat wel. De nieuwe Samsung 870 QVO zal een maximale opslagcapaciteit van 8TB bieden.

Nu zijn er wel harde schijven met meer opslagcapaciteit, maar dat is hoogstens een factor twee. Ssd's lopen niet langer een orde van grootte achter op magnetische opslag. Je zult nog wel even op die 8TB-drive van Samsung moeten wachten, want het Zuid-Koreaanse bedrijf brengt eerst drie kleinere varianten op de markt: van 1TB, 2TB en 4TB. Als die 8TB-drive eenmaal beschikbaar is, naar verwachting vanaf augustus of september, heeft Samsung met de 870 QVO-serie de capaciteit van de 860 QVO verdubbeld. Maar hoe zit het met de prijs?

De 860 QVO-serie had bij introductie adviesprijzen van 140, 270 en 530 euro. Met de prijs per gigabyte is gemakkelijker te rekenen en die bedroeg 14 en 13 cent. Die prijzen zijn inmiddels wat gedaald, naar 10 en 11 cent, maar de verwachte of tenminste gehoopte daling naar een paar cent per gigabyte, zoals bij harde schijven die al vanaf twee cent per gigabyte verkrijgbaar zijn, is nog altijd niet gerealiseerd. De adviesprijzen van de 870 QVO's bedragen namelijk, in capaciteitsvolgorde, 130, 270, 540 en 970 euro, dus nog altijd 12 tot ruim 13 cent per gigabyte. We vergelijken de nieuwe 870 QVO met de vorige serie, de 860 QVO, en zoeken naar de verschillen.