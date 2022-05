Ssd Best Buy Guide

Het heeft een tijd geduurd, maar we hebben na een hiaat van enkele maanden een nieuwe ssd-BBG voor je samengesteld. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten, maar hebben we ons ssd-testsysteem, of liever: de vier testsystemen waarop we solid state drives benchmarken, geheel vernieuwd. Met de opkomst van NVMe-drives met PCIe Gen4-interfaces konden we immers niet meer toe met ons oude testsysteem. Dat bestond uit een H270-moederbord met Intel Core-i5 7400-processor en uiteraard PCIe Gen3-slots.

We hebben het testsysteem gemoderniseerd met X570-moederborden met daarop een AMD Ryzen 3700X-processor en de 2004-versie van Windows 10, samen met 16GB werkgeheugen. We hebben ook de benchmarks gemoderniseerd en bevroren, met de nieuwste versies van ATTO, AS SSD en PCMark 10. Intels NasPT voor de eigen traces is dezelfde versie gebleven, want die wordt al geruime tijd niet vernieuwd. Onlangs zijn we overgestapt op TinkerForge-hardware om energiemetingen te doen, zodat we ook van NVMe-drives het idle-verbruik kunnen meten. Dat is nog work in progress, dus die metingen hou je tegoed.

We zijn ons volledige magazijn aan ssd's aan het testen en inmiddels hebben we 50 NVMe-drives en 34 SATA-drives door de testprocedure gehaald. Voor die laatste categorie geldt overigens grofweg het adagium: koop de goedkoopste, grootste drive die je kunt betalen. We hebben slechts drie NVMe-drives in de capaciteit rond 250GB getest; die capaciteit zouden we gezien de prestaties in combinatie met de relatief hoge prijzen niet aanraden. Fabrikanten bieden die capaciteit ook niet meer aan in hun nieuwe assortiment, met Samsung als enige uitzondering.

Op de volgende pagina's geven we een overzicht van de benchmarkresultaten van NVMe- en SATA-drives, maar eerst geven we onze aanbevelingen op basis van prijs en prestaties. De overige pagina's kun je gebruiken om te kijken naar prestaties van drives op aspecten die je zelf belangrijk vindt.