Ssd Best Buy Guide

Het is alweer geruime tijd geleden dat we een Ssd-BBG hebben gepubliceerd: hoog tijd voor een update dus. We hebben inmiddels alle relevante drives in ons testlab opnieuw getest met de laatste testmethodiek. Dat betekent dat we bijna vijftig SATA-drives en dik zestig NVMe-drives tegen elkaar kunnen afzetten.

Daarbij valt bij de SATA-drives op dat sommige drives aanzienlijk goedkoper zijn geworden dan een tijdje geleden. Zo zijn de MX500-drives en de 860-serie, zowel de EVO als de PRO, een stuk goedkoper geworden. De 860 QVO-drives van Samsung zijn daarentegen een stuk minder aantrekkelijk geworden door flinke prijsstijgingen, maar daar zijn natuurlijk de extreem laaggeprijsde 870 QVO-drives voor in de plaats gekomen. Die koop je voor 9 cent of minder per gigabyte.

Bij de NVMe-drives zien we ook forse prijsdalingen hier en daar. Zo is de Gigabyte Aorus Gen4-drive ongeveer in prijs gehalveerd, de populaire A2000-drives van Kingston zijn pakweg vijftien procent goedkoper geworden en zowel de 970 EVO- als de 970 EVO Plus-drives van Samsung zijn tientallen procenten goedkoper geworden.

Waar het najaar van 2020 en het begin van 2021 niet de beste perioden waren om pc-hardware te kopen, dalen de prijzen van veel ssd's tegen de trend in. Hoog tijd om te zien welke drives de beste prijs-prestatieverhouding hebben dus. Dat doen we weer aan de hand van aanbevelingen per NVMe- en SATA-capaciteit, en met een index voor alle drives. Natuurlijk zetten we ook de prestaties weer op een rijtje voor als je zelf de data nog wilt napluizen.