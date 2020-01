Ssd Best Buy Guide

In deze eerste Ssd-BBG van 2020 bekijken we welke nieuwe drives zijn uitgekomen en welke niet meer te koop zijn. Uiteraard zetten we ook de prestaties en prijzen op een rij. Voordat we naar de prijs-prestatiescores van de ssd's in onze benchmarkdatabase kijken, zetten we eerst de veranderingen ten opzichte van de vorige Ssd-BBG op een rijtje.

Op sata-gebied hebben we weinig nieuwe drives binnengekregen. Zo heeft Samsung nog geen opvolger voor de 860-serie en ook verder gebeurt er niet veel. Wel is een aantal drives niet langer verkrijgbaar. Zo zijn de 850 EVO en PRO van Samsung in 250/256GB-capaciteiten niet meer te koop, en ook de Adata Gammix S11 en Kingston V300 zijn op, net als de 275GB-versie van de MX300 van Crucial.

Bij de nvme-drives hebben we drie nieuwe prijsvechters getest. De KC600 van Kingston is behoorlijk goedkoop, maar daar zijn de prestaties ook naar. De RC500 van voormalig OCZ, nu Toshiba of Kioxia, zit in dezelfde prijsklasse, maar presteert stukken beter. We hebben ook een ssd getest die via AliExpress werd geleverd: de KingSpec NE-512 512GB, die er voor ongeveer tien cent per gigabyte te koop is. Hij staat niet in de Pricewatch, maar we wilden je hem niet onthouden. Bovendien voeren winkels als Amazon en Newegg deze ssd ook. Of je je data aan een ssd van twijfelachtige herkomst moet toevertrouwen, is daarbij een vraag die je voor jezelf moet beantwoorden.

We splitsen het ssd-aanbod zoals gebruikelijk weer op in sata-drives en m2-drives, waarbij we de twee categorieën opdelen in capaciteiten.

Onze aanbevelingen op basis van prestaties en prijs zie je hieronder. Op de volgende pagina's kijken we uitgebreider naar de drives, hun prestaties en hun prijzen. Voor wie niet alle tests zelf wil nalopen, hebben we de prestaties ook samengevat in een prestatie-index die in één getal een indicatie geeft van de prestaties.

Sata-drives

250GB

500GB

1TB en groter Adata Ultimate SU800 256GB € 38,13 De SU800 van Adata was al een van de snelste kleine sata-drives die je kunt kopen. In vergelijking met oktober is de prijs nog iets verder gedaald: van 17 cent naar 15 cent per gigabyte. De prestaties zijn meer dan dik in orde. Voor nog geen 40 euro heb je daarmee een rappe ssd in je oude systeem. Wil je goedkoper uit zijn, dan kun je een WD Green kopen. Die is aanzienlijk trager, maar kost slechts ruim 30 euro. Crucial MX500 512GB € 65,90 De Crucial MX500 is verreweg de snelste drive tegen de laagste prijs. Gezien zijn prestaties is het een goede keus voor prijsbewuste kopers die toch een aardige snelheid wensen. De budgetserie van Crucial, de BX500, is weliswaar wat goedkoper, maar ook veel langzamer. De MX500 biedt een betere mix tussen prestaties en kosten. Crucial MX500 1TB € 112,90 Ook als je een iets grotere drive zoekt, kun je moeilijk om Crucial met zijn MX500 heen. De 1TB-uitvoering is niet alleen de goedkoopste ssd die we hebben getest, hij presteert ook erg goed. De 860 QVO-drives van Samsung zijn sinds de vorige BBG in prijs gedaald en zitten op of onder de 10 cent per gigabyte. Daarmee vormen ze een prima budgetoptie. De prestaties zitten wel een eindje onder die van de MX500-drives. Wil je iets meer snelheid en daar ook navenant meer geld voor uitgeven, koop dan een Samsung 860 EVO. De PRO is iets sneller, maar te duur: dan kun je beter een nvme-drive kopen voor dat geld.

Nvme-drives