Ssd Best Buy Guide

Slecht nieuws voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe ssd. Als we naar de prijzen van de door ons geteste ssd's in deze en de vorige editie kijken, zien we dat die behoorlijk zijn gestegen. Gemiddeld zijn de geteste nvme-drives 14 procent duurder geworden. Er zijn uitschieters, zoals de Kingston A2000-serie, die slecht verkrijgbaar is, en natuurlijk modellen die aan het eind van hun levenscyclus raken. Met stijgende prijzen lijkt het dus geen goed moment om een nieuwe drive te kopen, maar we kunnen je helaas ook niet vertellen tot wanneer je moet wachten. Het is immers niet te voorspellen wanneer de prijzen weer dalen, zeker zolang de fallout van het coronavirus nog niet te overzien is.

Voordat we naar de prestaties en de prijs-prestatieverhoudingen kijken, zetten we op een rijtje welke drives nieuw zijn en welke we uit de lijsten hebben verwijderd. Van de sata-drives die in de vorige BBG stonden, zijn er geen uitvallers te melden. Alle ssd's die we drie maanden geleden hebben getest, zijn nog verkrijgbaar.

Van Crucial hebben we qlc-varianten van de BX500 getest. Eerder hadden we de tlc-uitvoeringen daarvan getest, maar inmiddels zijn er ook qlc-uitvoeringen die goedkoper moeten zijn, maar vooralsnog niet in de praktijk. Daarnaast hebben de we 1TB-uitvoering van de SA500 van WD gekregen, een sata-drive uit de WD Red-serie.

Bij de nvme-drives is de 960 EVO-serie van Samsung inmiddels echt aan het einde van zijn levensduur gekomen en niet meer verkrijgbaar. Dat geldt ook voor de Pro-uitvoeringen van de 960. Er staan nog prijzen in de Pricewatch, maar dat betreft enkel refurbished modellen; nieuw zijn ze niet meer te koop. De SN700 van WD is eveneens niet langer verkrijgbaar; prijzen van de 1TB-versie zijn niet meer te vinden en van de 500GB-versie zijn die er weliswaar nog wel een paar, maar heeft geen enkele winkel nog voorraad. Kleinere drives als de Gigabyte SSD en Trancend MTE820 zijn evenmin nog te koop en de RC100 van Toshiba is inmiddels ook bijna niet meer leverbaar.

Nieuw zijn de SN550 WD Blue-drives in capaciteiten van 500GB en 1TB. De eerder geteste Toshiba, of Kioxia of OCZ zo je wil, RD500-resultaten zijn uitgebreid met de 1TB-variant.

We splitsen het ssd-aanbod zoals gebruikelijk weer in sata-drives en m2-drives, waarbij we de twee categorieën opdelen in capaciteiten. Onze aanbevelingen op basis van prestaties en prijs zie je hieronder. Op de volgende pagina's kijken we uitgebreider naar de drives, hun prestaties en hun prijzen. Voor wie niet alle tests zelf wil nalopen, hebben we de prestaties samengevat in een prestatie-index die in één getal een indicatie geeft van de prestaties.

Sata-drives

250GB

500GB

1TB en groter Adata Ultimate SU800 256GB € 48,45 De SU800 van Adata was een uitstekende keus, wegens zijn prestaties en prijs. De drive is echter twintig procent duurder geworden dan een paar maanden geleden. De Gigabyte-ssd's en de v2 van de WD Green zijn iets goedkoper, maar ook veel langzamer. Die WD Green is evenwel een uitstekende budgetkeus: goed verkrijgbaar en de snelste van de goedkope drives. Crucial MX500 500GB € 74,90 Er is precies één drive goedkoper dan de 500GB-uitvoering van de MX500 en die is ook van Crucial: de BX500. Die is echter stukken langzamer, dus de MX500 blijft de aantrekkelijkste 500GB-drive. Let wel: ook deze ssd is weer een stuk duurder geworden dan een paar maanden geleden. Toen betaalde je nog iets meer dan 13 cent per gigabyte, nu is dat bijna 15 cent geworden, een prijsverhoging van 13 procent. Zijn concurrenten zijn echter ook duurder geworden, met uitzondering van de HyperX Fury RGB. Die kun je nog overwegen, maar zorg wel voor luchtstroom over de drive, want de ingebouwde rgb-verlichting kan de drive oververhitten. Crucial MX500 2TB € 244,08 Als we puur kijken naar de prijsontwikkeling én naar de meeste bang for your buck, dan is de 2TB-uitvoering van de MX500 van Crucial de beste keus. De drive zit net achter de 1TB-versie wat prijs-prestatieverhouding betreft, maar vergeleken met de BBG-edities van oktober en januari is de 2TB-uitvoering als een van de weinige drives in prijs gedaald, waar de 1TB-versie juist duurder is geworden. De 2TB-uitvoering is per gigabyte even duur als de BX500 qlc-drive. Let wel dat je laagste prijs alleen bij Amazon krijgt. Als je een goed presterende drive van een Nederlandse winkel zoekt, kun je naar de 860 EVO van 1TB kijken. Die is iets duurder dan de 1TB-MX500, maar goed verkrijgbaar in Nederlandse winkels voor de geadverteerde prijs.

Nvme-drives