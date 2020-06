Samsung 870 QVO-ssd met 8TB verschijnt online met genoemde prijs van 900 dollar

Een pagina op de Amerikaanse website van Amazon toont nog niet aangekondigde Samsung-sdd's. Het gaat om ssd's uit de nieuwe Samsung 870 QVO-lijn, waarvan er ook een 8TB-exemplaar beschikbaar lijkt te komen. Volgens de Amazon-pagina kost deze 900 dollar.

Veel informatie ontbreekt nog, maar in ieder geval zijn op Amazon-website Samsung 870 QVO -ssd's met een capaciteit van 1 en 8TB te vinden, die respectievelijk 130 en 900 dollar lijken te gaan kosten. De 1TB-ssd moet vanaf 30 juni beschikbaar komen, terwijl het 8TB-exemplaar vanaf 24 augustus verkrijgbaar moet zijn.

Waarschijnlijk komen de 870 QVO-ssd's uit in modellen van 1, 2, 4 en 8TB. Bij de voorgangers, de Samsung 860 QVO-ssd's, waren er modellen van 1, 2, en 4TB. Het 860-model van 4TB werd geïntroduceerd voor 630 euro; een 8TB-exemplaar ontbrak nog. De Samsung 870 QVO-ssd met een opslagcapaciteit van 8TB zal omgerekend iets minder dan 800 euro kosten.

Het gaat om 2,5"-ssd's voor de consumentenmarkt. De Samsung QVO-serie bestaat uit instap-ssd's die in tegenstelling tot EVO-modellen niet bedoeld zijn om de hoogste prestaties voor consumenten te bieden, maar vooral de laagste prijs per gigabyte.

Er nog weinig concrete informatie bekend, zoals het type geheugen. Waarschijnlijk zal dat overeenkomen met de voorganger. De Samsung 860 QVO-ssd's waren opgebouwd uit 4bit 3d-v-nand qlc-geheugen, oftewel quad level cell-geheugen, waarbij 4bit in elke cel wordt opgeslagen. Bij de 860 EVO-ssd's is sprake van 3bit per geheugencel, wat deze modellen sneller en wat duurzamer maakt.