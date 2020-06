Sony houdt op 11 juni evenement voor PlayStation 5-games - update

Het eerder uitgestelde Sony-evenement, waarbij de fabrikant launchgames voor de PlayStation 5 zou gaan tonen, vindt op 11 juni plaats. Dat is op te maken uit een officieel ogende advertentie die op Twitch zou hebben gestaan en Sony heeft het inmiddels officieel bevestigd.

Op die advertentie, die op Twitch is verschenen en waarvan de echtheid door meerdere media is bevestigd, is de DualSense-controller te zien en dat Sony om 22.00 uur 's avonds Nederlandse tijd een evenement organiseert. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om het evenement dat eigenlijk voor 4 juni stond gepland.

Begin deze maand besloot de fabrikant echter dit evenement uit te stellen wegens de onrust in de Verenigde Staten, waarmee gedoeld wordt op de grootschalige demonstraties die volgden op de dood van George Floyd.

Van officiële zijde is er weinig nadere informatie over wat er allemaal precies getoond gaat worden, maar eerder heeft Sony wel aangegeven dat het PS5-games en -gameplay zal laten zien.

Update, 20:29 uur: Sony heeft de datum van 11 juni en de tijd van 22.00 uur inmiddels bevestigd op het officiële PlayStation-account op Twitter. Volgens het PlayStation-blog gaat het om een uitzending in een 1080p-resolutie met 30fps.