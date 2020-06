Twitch-streamers melden flinke toename takedown-verzoeken voor achtergrondmuziek

Streamers op Twitch melden dat ze in de afgelopen dagen nogal wat auteursrechtelijke takedown-verzoeken hebben ontvangen, wat een duidelijke stijging zou zijn. Het gaat om bezwaren over achtergrondmuziek in clips die tussen 2017 tot 2019 op het videoplatform geplaatst zijn.

Twitch spreekt over een plotseling toename van DMCA-takedown-verzoeken voor clips met achtergrondmuziek uit de voorgaande drie jaren. Streamers die niet zeker zijn van de juridische situatie omtrent de audio in streams uit het verleden, krijgen van het videoplatform het advies om de clips te verwijderen. Twitch erkent dat veel gebruikers grote archieven hebben en dat er gewerkt wordt om het verwijderingsproces gemakkelijker te maken.

Vanuit steamers klinkt de nodige kritiek op Twitch. Een gebruiker, die inmiddels twee copyrightmeldingen heeft ontvangen, zegt dat Twitch-medewerkers haar hebben verteld dat ze het beste al haar clips kan verwijderen, ook al is het volgens haar bijna onmogelijk om de meer dan 100.000 clips te verwijderen. Bovendien toont het dashboard geen van haar oude video's, waardoor ze geen idee heeft hoe ze zichzelf kan beschermen tegen de gevolgen van een derde takedown-verzoek. Zo'n derde melding betekent namelijk dat het account wordt opgeheven, waardoor menig streamer in deze situatie zich nu genoodzaakt voelt om in paniek zo snel mogelijk oude video's te verwijderen.

Er is ook kritiek op het feit dat Twitch ineens heel strikt lijkt te handelen in de vorm van het doorspelen van de takedown-verzoeken, waarbij zomaar waarschuwingen en bans worden uitgedeeld voor video's die soms al jaren oud zijn. Twitch is juridisch gezien verplicht te handelen bij een melding op basis van de Digital Millenium Copyright Act, maar voorheen werd het anders aangepakt. Toen zette Twitch de audio van een bewuste video op stil als die video door het eigen filtersysteem werd gemarkeerd.

Daarnaast zijn de richtlijnen van Twitch ook niet heel duidelijk bij bijvoorbeeld de situatie van games die gelicensieerde muziek bevatten. Daardoor vragen sommige steamers zich af wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren met video's van de muziekgame Just Dance. Het is niet duidelijk waar de recente toename van het aantal takedown-verzoeken door wordt veroorzaakt.